Ordenan detener al entrenador Ricardo La Volpe por acoso sexual

Foto: Ricardo La Volpe tuvo un paso como entrenador en Boca. Crédito: (Clarín).-

Un Tribunal de Justicia mexicano ordenó la detención del técnico argentino Ricardo La Volpe por los supuestos delitos de hostigamiento sexual y atentado contra el pudor, según reveló hoy un medio local.

La segunda sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ) consideró que existen "indicios para librar la aprehensión" del ex entrenador de la selección mexicana, indicó el diario "Reforma" en su versión online.



La Volpe, de 66 años, fue denunciado por una podóloga en 2014, cuando dirigía al club Guadalajara. La empleada del club denunció que el argentino había querido sobrepasarse con ella cuando le solicitó un servicio de cuidado de pies.

En 2016 la Fiscalía de Jalisco, en el oeste de México, solicitó ordenar la detención de La Volpe, pero un juzgado penal rechazó la solicitud al asegurar que no existían elementos para acusarlo de hostigamiento sexual.



Pese a la orden girada por el tribunal mexicano, el diario afirma que La Volpe "no será detenido porque promovió un amparo y consiguió la suspensión definitiva contra el mandato de captura", con la condición de presentarse ante un juez en tres días.

El técnico fue despedido por el club de Guadalajara en el momento de la acusación, aunque siempre se declaró inocente. Fuente: (dpa).-