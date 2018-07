"Bomba de lava" impactó contra un barco: 23 turistas heridos

Una "bomba de lava" del volcán hawaiano Kilauea impactó contra un barco turístico y dejó 23 heridos, uno en estado grave, informaron los bomberos este lunes.



La embarcación hacía un "tour de lava" en Big Island, que ofrece paseos para ver de cerca el área donde la lava toca el mar.



"El bote regresó al muelle de Wailoa en (la ciudad costera de) Hilo a eso de las 07:00 a.m. con 23 pasajeros heridos", indicaron las autoridades locales en un comunicado.



"Cuatro fueron trasladados en ambulancia al Hilo Medical Center. Tres pasajeros estaban en condición estable una mujer, de unos 20 años, estaba en situación grave con una fractura de fémur. Los restantes nueve condujeron hasta el hospital y el departamento de bomberos determinó que sus heridas eran superficiales".



Las autoridades no pudieron precisar el número de pasajeros a bordo ni la ubicación exacta del incidente. El bote quedó con un agujero en el techo y una de las barandillas quedó también dañada.



"Fue una explosión", dijo Janet Snyder, portavoz de la alcaldía del condado de Hawái, citada en el diario Tribune Herald. "El bote estaba cubierto en lava".



El Kilauea -el volcán más activo del mundo- hizo erupción el 3 de mayo, forzando la evacuación de miles de personas y destruyendo cientos de estructuras. La compañía que ofrece los paseos, Lava Ocean, no hizo comentarios aún sobre el incidente.



En su página web tiene fotos de los barcos muy cerca del 'laze', una palabra en inglés formada a partir de los términos "lava" y "haze" (niebla), que produce una mezcla irritante de ácido clorhídrico (HCl), vapor y pequeñas partículas de vidrio volcánico.



Una de las fisuras más activas, la 8, continúa en erupción y su lava formó una pequeña "isla" a pocos metros de la costa de 6 a 9 metros de diámetro, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).



"Es muy probable que sea parte del flujo de la fisura 8 que está entrando al océano y posiblemente un túmulo submarino se acumuló bajo el agua y emergió por encima del nivel del mar", indicó.



Los científicos creen que la actividad volcánica puede ser precursora de una erupción mayor, similar a la que ocurrió a mediados de la década de 1920.