En Uruguay lamentan la poca afluencia de turistas argentinos

Los intensos fríos de este invierno y el Mundial de fútbol están dentro de las posibles causas de ese poco movimiento en el centro termal más próximo a la ciudad de Salto. "Lo que vimos en Daymán en estas semanas fue que no había gente en la vuelta. En Semana Santa por ejemplo, si bien no se llenó y no hubo un 100% de ocupación, uno veía problemas de estacionamiento pero si ibas la semana pasada a Daymán sobraba lugar para estacionar", admitió.



"No sé si es porque la gente que estaba alojada en Salto no iba a Daymán y la gente que estaba cerca de Salto tampoco vino, pero se notó esa baja en el movimiento", señaló González. Competencia, "complicada" al otro lado del río A partir de esta semana se anuncian lluvias y ese panorama climático atenta contra la llegada de visitantes. Más allá de eso, "hay una perspectiva muy baja de turistas argentinos" en Daymán, "salvo algún hotel más grande que trabaje bien".



"Después, estamos esperando que llegue algún turista sin reserva pero la competencia del otro lado (del río Uruguay) está cada vez más complicada", admitió el hotelero y explicó que "la brecha en el precio del combustible, el peso argentino con el peso uruguayo que está uno a uno lo encarece a Uruguay y tenemos pocas armas como para defendernos". "Semanas frías" Los operadores gastronómicos por ejemplo, bajaron sus ventas desde un 25 a un 50% en promedio. "Nos dio la sensación de una semana muy extraña, con poca gente circulando. Quizás con la gente más metida en los hoteles, sobre todo en los que cuentan con piscinas dentro de sus complejos", agregó el entrevistado. "Fueron dos semanas muy frías" las que se se dieron en las primeras semanas de julio y eso contribuyó para González en que la gente permanezca dentro de los hoteles. A modo de ejemplo, dijo que el restaurante del hotel donde trabaja vendió mucho más que años anteriores porque la gente permanecía dentro del complejo. La ocupación hotelera en Daymán González informó que la AHGA mantuvo algunas reuniones para analizar lo que fue el movimiento turístico en Daymán y se analizó más propiamente la primer semana de julio. En ese sentido, dijo que de alrededor de 70 hoteleros que hay en dicho centro termal, se tuvo la información de 17 de ellos y cinco operadores gastronómicos, lo que marca una información sesgada pero que es una tendencia.



"En promedio tuvimos la primer semana un 73 % de ocupación, el más bajo estuvo en 45% y algunos hoteles que trabajaron mejor llegaron hasta el 90% de ocupación. Pero en promedio, la ocupación fue de orden del 73%", informó, con los datos de los operadores relevados. En lo que respecta a la segunda semana de julio, el promedio de ocupación hotelera rondó el 50%, dijo González, algo "bastante más tranquilo".



Por darse en vacaciones de invierno, estas cifras "no pueden catalogarse como buenas o muy buenas" dijo, porque las expectativas para esta época son otras. Además, por tratarse de un año mundialista donde la llegada de turista merma, se confirma la regla de que "son años medios bajos" en afluencia de visitantes y éste no fue la excepción. Las promociones, "un poco tarde" En lo que respecta a la promoción que se realizó del destino termal por parte del MINTUR (Ministerio de Turismo) en la capital del país, señaló que "fue un poco tarde, para termas y con la competencia tan fuerte que tenemos del otro lado, me parece que hay que moverse antes y con más recursos".