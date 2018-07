"Comienzo de un largo proceso": Las claves de la cumbre entre Putin y Trump

"Tenemos una responsabilidad especial"

Contra el terrorismo

Estado islámico

Moscú no intervino en el proceso electoral en EE.UU.

"Las conversaciones con el presidente de EE.UU., Donald Trump, se han celebrado en un ambiente franco y profesional. Las considero muy exitosas y útiles", ha declarado el mandatario ruso, Vladímir Putin, en una rueda de prensa conjunta después de finalizar este lunes su reunión con su homólogo estadounidense en la capital de Finlandia, Helsinki.Asimismo, el presidente ruso ha expresado su esperanza de que las conversaciones de este 16 de julio marquen los primeros pasos para mejorar las relaciones entre EE.UU. y Rusia.Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, después de una reunión cara a cara con el presidente ruso, ha anunciado que la cumbre en Helsinki es "solo el comienzo de un largo proceso" en las relaciones bilaterales entre Washington y Moscú. Trump ha especificado que se trata de un "muy buen comienzo" para todos."Es evidente para todos que las relaciones bilaterales [entre Rusia y EE.UU.]están viviendo un período difícil. No obstante, estas dificultades y la tensa atmósfera actual no tienen unas razones objetivas", ha declarado Putin, añadiendo que "la Guerra Fría terminó hace mucho tiempo" y "la época de agudo enfrentamiento ideológico quedó muy atrás en el pasado". El líder ruso ha indicado que "la situación en el mundo ha cambiado cardinalmente", por lo que actualmente ambos países se enfrentan a desafíos y riesgos comunes y es necesario que unan esfuerzos."Hoy, tanto Rusia como EE.UU. se enfrentan a desafíos completamente diferentes: se trata de un desequilibrio peligroso de los mecanismos internacionales de seguridad, estabilidad, crisis regionales, propagación de amenazas de terrorismo y delincuencia transfronteriza, criminalidad, problemas crecientes en la economía global, riesgos ambientales y de otro tipo. Solo es posible hacer frente a todo eso uniendo los esfuerzos", dijoPutin ha indicado que Moscú está dispuesta a desarrollar la cooperación con Washington en varios ámbitos, incluidos la lucha contra el terrorismo y la ciberseguridad. Asimismo, el mandatario ha aseverado que las partes rusa y estadounidense deberían liderar juntos el establecimiento de la paz en Siria y la cooperación humanitaria en este país árabe."En lo que se refiere a Siria, la solución de la tarea de establecer la paz y la armonía en este país podría convertirse en un ejemplo de trabajo conjunto exitoso. Rusia y EE.UU., sin duda, pueden tomar el liderazgo en este asunto", ha sostenido el mandatario ruso. Putin ha añadido que Moscú y Washington podrían interactuar para superar la crisis humanitaria en este país árabe y ayudar a que los refugiados regresen a sus hogares.Por su parte, el presidente Trump ha hecho hincapié en que "Rusia ayudó a EE.UU. a derrotar al Estado Islámico en Siria".Además, el presidente Putin ha dicho que ha entregado a su homólogo estadounidense un escrito con propuestas relacionadas con la no proliferación de armas nucleares."Siendo las mayores potencias nucleares, tenemos una responsabilidad especial para la seguridad internacional. Creo que es importante (y hemos hablado de ello) entablar un diálogo sobre los problemas de estabilidad estratégica y la no proliferación de las armas de destrucción masiva", ha añadido Putin.Por su parte, el líder de EE.UU., ha indicado que "las relaciones entre Rusia y EE.UU. nunca han sido peores que actualmente, pero la situación ha cambiado radicalmente después de la cumbre en Helsinki". Asimismo, el presidente de EE.UU. ha abogado por que Washington y Moscú encuentren una oportunidad de cooperar "si quieren encontrar formas de mejorar la situación en el mundo".Así, el líder de EE.UU. ha indicado que está seguro de que Moscú trabajará junto con Washington en la desnuclearización de Corea del Norte.Durante la rueda de prensa conjunta, Trump ha declarado que consideraba correcto tratar durante su encuentro con Putin sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016."El presidente Trump ha vuelto al tema de la supuesta interferencia de Rusia en el proceso electoral en EE.UU. He tenido que repetir lo que ya he dicho varias veces, incluido en las reuniones personales con el presidente [de EE.UU.], que el Estado ruso nunca ha interferido y no tiene intención de interferir en los asuntos internos de EE.UU., incluyendo el proceso electoral", ha asegurado el líder ruso.Además, Putin ha hecho hincapié en que entre Rusia y EE.UU. hay suscrito un acuerdo de asistencia judicial en materia penal, en el marco del cual el fiscal especial Robert Mueller, que dirige las pesquisas sobre la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones presidenciales de 2016 en EE.UU., "puede enviar una solicitud oficial con el objetivo de llevar a cabo los interrogatorios de aquellas personas que considera culpable de estos crímenes".

Crimea

"No lo conocía"Donald Trump, por su parte, ha declarado durante la rueda de prensa que no se produjo ninguna colusión con Rusia en la sede de su campaña y subrayó que la razón de su victoria en la presidenciales en 2016 fue su "brillante campaña electoral"."No hubo ninguna colusión. No conocía al presidente [Putin]. Realizamos una brillante campaña electoral, por lo que me convertí en presidente", aseguró. Al mismo tiempo, Trump ha agregado que aprecia mucho la propuesta de Rusia de recibir a los empleados de las autoridades competentes de EE.UU. para investigar las denuncias de la supuesta interferencia en las elecciones de 2016.Durante la rueda de prensa, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha admitido que las posturas de Moscú y Washington sobre Crimea son divergentes."La postura del presidente Trump en relación a Crimea es conocida, y se adhiere a ella, habla sobre la ilegalidad de la reunificación de Crimea a la Federación de Rusia", ha comentado Putin, que ha añadido que para Moscú, en cambio se trata de "una cuestión ya cerrada".El presidente ruso, Vladímir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, se han reunido este 16 de julio en el Palacio Presidencial de Helsinki en el marco de su primera cumbre bilateral.Durante el encuentro los mandatarios han abordado una serie de materias internacionales y las relaciones entre sus respectivos Estados. Fuente: (RT).-