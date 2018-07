Video: impactante derrumbe en un shopping de México

?¡IMPRESIONANTE! ? #DerrumbeCDMX



El siguiente video muestra el momento exacto donde la Plaza Artz Pedregal, se derrumba en cuestión de minutos al sur de la Ciudad de México.#Comparte pic.twitter.com/XXHRcpB8eS — Imagen de Veracruz (@ImagendeVer) 12 de julio de 2018

Una parte del centro comercial Artz Pedregal se derrumbó y colapsó este jueves en la ciudad de México. La caída quedó registrada en múltiples videos de transeúntes que estaban en la zona.Las autoridades locales informaron que no se registraron víctimas o heridos. Sin embargo, dos personas tuvieron que ser atendidas debido a una crisis nerviosa por el incidente.Por la incertidumbre ante un nuevo derrumbe, la Policía desalojó el sitio y determinó una clausura preventiva hasta asegurarse de que no pueda ocurrir otra caída.El local había sido inaugurado en marzo y durante su construcción ocurrieron dos incidentes similares, entre los que se tuvo que lamentar un trabajador fallecido."Hace tiempo tuvo un derrumbe por una fuga de agua, en ese entonces también se procedió a la suspensión. No es un tema de subsuelo, es un tema estructural", indicó a la prensa el responsable de Protección Civil, Fausto Lugo.