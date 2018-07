Hallan una pitón oculta en un equipaje en el aeropuerto de Miami

El hecho ocurrió el pasado domingo cuando agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) identificaron al animal oculto en una bolsa de nailon dentro de una unidad central de procesamiento (CPU) que fue registrada como equipaje.



"Esta masa orgánica no era un explosivo pero demuestra que es imposible ocultar cualquier amenaza", escribió en Twitter la vocera de la TSA, Sari Koshetz, quien además indicó que el pasajero no pudo viajar y deberá pagar una multa de, al menos, 1.100 dólares.



Aunque el reptil, cuya especie no nativa abunda en Florida no representa en sí un peligro inminente, sí podría convertirse en una amenaza para el funcionamiento del avión si llegase a escapar, advirtió el Servicio de Pesca y Vida Silvestre, que tomó posesión de la serpiente.



Se estima que cientos de miles de pitones viven en el parque nacional de los Everglades. Actúan como una especie invasiva cuyo control ha sido el objetivo de programas estatales durante años.



Las serpientes pitón, cuya posesión como mascota se castiga a nivel estatal y federal, pueden poner de 50 a 100 huevos a la vez por lo que se han convertido en un problema para la conservación de la fauna en los Everglades.