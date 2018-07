Atrapados en Tailandia: El por qué los niños habrían entrado a la cueva

Internacionales La dura historia el entrenador que entró con los chicos a la cueva

La cueva de Tham Luang es una de las más largas y profundas de Tailandia. No obstante, una advertencia deja muy claro que no se debe acceder a ella en temporada de lluvias.Por ese motivo, muchos se preguntan si el entrenador de fútbol de los doce chicos atrapados en su interior (de los que 8 ya fueron rescatados), Ekkapol Chantawong, cometió una grave imprudencia al dejarles acceder y llevarles tan adentro.Hay quienes sostienen que buscaban resguardarse de la lluvia, pero eso no explica que se adentraran varios kilómetros.Otros aseguran que se trataba de un ritual de iniciación para los adolescentes, que tenían que alcanzar Playa Pattaya -donde quedaron atrapados- y escribir allí sus nombres. Que dejasen fuera su calzado parece confirmar esa teoría.Esta versión, que corrió como un rumor en las horas posteriores a la desaparición, tomó fuerza en las últimas horas por el testimonio de uno de los rescatistas.Un miembro del equipo que no se les unió, identificado como Game, dijo al diarioque ya habían visitado la cueva otras tres veces, pero nunca durante la estación lluviosa que la hace muy riesgosa."Siempre estábamos preparados al ir la cueva. Traíamos linternas. Nos aseguramos de que todo el mundo estuviera en condiciones de entrar y siempre comimos antes", explicó.Game dijo que no se unió a su equipo ese día porque no se sentía bien."Vamos a la cueva como parte de nuestro entrenamiento y si hay un cumpleaños de alguno del equipo. Parece que estaban planeando una fiesta sorpresa", dijo.