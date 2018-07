Francisco interrumpió su misa para dar mensaje por la eliminación de Brasil

Habrá sido una de las pocas veces en las que un Papa hizo una referencia al fútbol durante el rezo del Angelus. En la habitual misa de los domingos al mediodía en la Plaza San Pedro, el Papa Francisco encontró entre los miles de peregrinos que se congregaron para escuchar las oraciones del Santo Padre a un grupo de brasileños con sus banderas.



Cuando los vio no pudo contener su identificación futbolera e improvisó unas palabras de consuelo tras la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo por 2 a 1 en cuartos de final. "Veo banderas brasileñas. ¡Saludo a los brasileños y tengan coraje! Habrá otra oportunidad", dijo apostado sobre el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano, tres días después de la derrota que dejó al Scracht fuera del Mundial.

El mensaje de aliento no estaba incluido en el cronograma de saludos que prevén las autoridades con antelación a través de un escrito que difunden entre los periodistas. De esta manera, queda en evidencia que las situaciones que acontecen en el Mundial de Rusia son del conocimiento de la máxima autoridad de la iglesia católica.





La dedicación del ciudadano argentino y reconocido hincha de San Lorenzo de Almagro a los hinchas brasileños fueron destacadas por medios del todo el mundo en la que destacan la rivalidad futbolística entre ambas naciones.



No es la primera referencia al Mundial de Rusia que brinda el Papa. Antes de que comenzara la Copa del Mundo, difundió su mensaje: "Deseo enviar mi cordial saludo a los jugadores y a los organizadores, así como a todos los que seguirán a través de los medios de comunicación social este evento que supera todas las fronteras". A su vez, expresó su deseo de que "esta importante manifestación deportiva se convierta en ocasión de encuentro, de diálogo y de fraternidad entre culturas y religiones diferentes, favoreciendo la solidaridad y la paz entre las naciones".