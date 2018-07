Expectativas por el inicio del rescate de los niños atrapados en la cueva

Internacionales Así es la peligrosa cueva donde están atrapados los 12 niños en Tailandia

La misión para salvar a un equipo de fútbol infantil y su entrenador, quienes están atrapados en una cueva inundada en Tailandia desde el 23 de junio, podría tener su mejor oportunidad de éxito en los próximos tres o cuatro días, dijo el sábado Narongsak Osottanakorn, líder de los rescatistas.Narongsak advirtió que, mientras tanto, los rescatistas estaban librando una "guerra contra el agua y el tiempo" antes de las fuertes lluvias pronosticadas para los próximos días en la región.El cauto mensaje se emite un día después de la muerte de unos de los buzos de rescate, un triste giro en una historia que empezó hace dos semanas, cuando el paseo por el complejo de cuevas de Tham Luanga, en la provincia de Chiang Rai, terminó con el grupo atrapado en una cámara anegada.En la extensa boca de la caverna se veían líneas de hombres con trajes de buceo y soldados, mientras un equipo de generadores bombeaba agua. Dos militares dijeron que sus superiores les indicaron que la operación de rescate probablemente comenzaría el domingo o el día siguiente."La situación actual, con los niveles de aire y agua y la salud de los muchachos, es la mejor hasta ahora", señaló."Todavía estamos en guerra contra el agua y el tiempo. El descubrimiento fue sólo una pequeña victoria"."Hemos realizado más de cien perforaciones. Pero todavía no hemos localizado su posición", declaró Osottanakorn, que también es gobernador de la provincia de Chiang Rai.Actualmente, los equipos de rescate estudian el modo más seguro de evacuarlos, teniendo en cuenta que una buena parte de los chicos, de entre 11 y 16 años, no saben nadar y ninguno ha practicado nunca submarinismo.Por ahora, un buzo experimentado necesita once horas para un trayecto de ida y vuelta hasta los niños, seis de ida y cinco de vuelta, gracias a la corriente.El recorrido es de varios kilómetros y tiene algunos tramos angostos y otros que se tienen que realizar bajo el agua.