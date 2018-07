Conmoción por la trágica muerte de tres famosos youtubers en una cascada

La muerte de tres youtubers especializados en viajes está conmocionando las redes sociales. Fallecieron luego de caer por una cascada en el oeste de Canadá y la tragedia generó una catarata de mensajes en la Web.Las víctimas son Ryker Gamble, Alexey Lyakh y Megan Scraper. Eran amigos de la infancia, canadienses y tenían entre 20 y 30 años. Se habían hecho famosos en 2011 con su canal de Youtube "High on life", una expresión que se puede traducir como "En lo alto de la vida" y que en inglés se usa para describir la sensación de que uno está en su mejor momento. Los tres viajaban constantemente y lo mostraban en videos. Tenían más de medio millón de suscriptores.

El martes estaban recorriendo la cascada Shannon, de 335 metros de altura y ubicada a 50 kilómetros de Vancouver. Resbalaron y no sobrevivieron a los golpes de la caída.La Policía Real Montada de Canadá informó de que los tres estaban "nadando en una cavidad en la parte superior de las cataratas" cuando "resbalaron y cayeron 30 metros abajo". Según contó un testigo, Scarper fue arrastrada por la corriente, y Lyakh y Gamble trataron de ayudarla, pero perdieron el equilibrio y cayeron.Cuando se conoció la noticia, los mensajes de sus seguidores comenzaron a multiplicarse en las redes sociales. "Se les extrañará mucho", publicó la fanática Melissa Devane en Facebook. "El grupo High on Life me inspiró a viajar y alcanzar las metas que antes parecían imposibles", aseguró.Los youtubers habían recorrido distintos países del mundo, entre ellos Argentina. Acá, bailaron tango, jugaron al polo, vieron las Cataratas del Iguazú desde un helicóptero y recorrieron Buenos Aires en bicicleta. También estuvieron en India, Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos, Ucrania, Hungría, República Checa, Austria, Grecia, Italia, Estados Unidos, México, Perú, Brasil, Nepal, Indonesia y Croacia. En uno de sus videos de 2016, hicieron un compilado de 365 que harían si supieran que morirían en un año.