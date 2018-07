Al menos 24 muertos y 49 heridos tras explosiones en un taller de pirotecnia

Última Hora | Se registra fuerte explosión en La Saucera #Tultepec en el Estado de México, se reportan al menos cuatro muertos y seis heridos. ¿Hasta cuándo vas a poner órden en Tultepec corrupto @AlfredoDelMazo? #LaCorrupciónMata pic.twitter.com/Qw2Ul0ps9U — AntiTelevisaMx (@AntiTelevisaMx) 5 de julio de 2018

Llovió fuego

Revisión exhaustiva

Los antecedentes

, indicó un comunicado de la fiscalía local, que hasta el momento recuenta 49 lesionados que fueron trasladados a diversos hospitales.Después de la "primera explosión, llegaron los servicios de emergencia (...) y es por eso que cuando estaban prestando los primeros auxilios se registra la segunda explosión y pierden la vida y resultan lesionados los compañeros nuestros", explicó.Las actividades en los talleres de la zona fueron suspendidas tras el despliegue de cientos de soldados y policías que peinaban el terreno, dentro de un cerco de seguridad hecho con cintas amarillas.Desde el taller calcinado y aún humeante de tabiques rojos se seguían escuchando detonaciones de cohetes, y a un costado se encontraban dos camiones cisterna de los bomberos con severos daños y quemaduras, así como material calcinado que fue proyectado en la explosión.Decenas de talleres vecinos se encontraban intactos, con enormes leyendas de "prohibido fumar", en un ambiente envuelto por el olor a cohete quemado.En Tultepec, Alondra Pérez estaba almorzando cuando escuchó el "trueno tan terrible"."Salimos corriendo y encontré en el cielo una nube blanca inmensa, como cuando va a llover. Sólo que hoy lo que llovió fue fuego", dice esta ama de casa de 62 años."Es una fuente de trabajo y de ahí comemos nosotros. Realmente la mitad del pueblo nos dedicamos a eso, a trabajar ahí para sacar el sustento", dice Manuel Guerrero, un artesano jubilado de 63 años."Si le toca la de malas, pues le tocó, y hay que seguir. La vida sigue", añade, tras haber recorrido 3 km en su bicicleta hasta el lugar de los hechos.Apenas el 6 de junio pasado, un estallido dejó siete muertos en Tultepec, aunque el más dramático ocurrió el 20 de diciembre de 2016, cuando una explosión en el principal mercado de pirotecnia dejó 42 muertos.Alejandro Ozuna dijo que las autoridades"Sabemos que es una forma de vida, una tradición, pero debemos mandarle el mensaje a la comunidad y debe de entender que se debe de regular, de cuidar la integridad física de ellos mismos", subrayó el funcionario.Un agente policial en la zona de desastre dijo que quienes se dedican a la pirotecnia no miden las consecuencias de su labor."La gente de acá insiste en seguir haciendo cohetes porque es su tradición, pero da coraje porque compañeros bomberos que no tienen nada que ver en esto hoy resultaron muertos por salvar a esta gente", explicó el policía bajo el anonimato, por no estar autorizado a dar declaraciones.Luego de que su hijo de 14 años pasó angustiosas horas de búsqueda, Osvaldo Urban, un artesano de 43 años que estaba trabajando junto al lugar de la explosión, surgió de entre el séquito de paramédicos y bomberos."Estoy muy agradecido de estar bien. Estaba en mi taller trabajando cuando oí la explosión", dijo con la voz quebrada.