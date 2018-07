Tres cazadores fueron devorados por una manada de leones en Sudáfrica

Al menos tres cazadores que perseguían a un grupo de rinocerontes fueron devorados por leones en una reserva privada de animales en el sureste de Sudáfrica, informó este jueves el propietario de la reserva.



Armados con un fusil y un hacha, los cazadores entraron en la reserva de Sibuya el lunes a primera hora de la mañana.



El día siguiente, los encontraron muertos, con sus cuerpos mutilados, declaró a la AFP Nick Fox. "No sabemos cuántos eran (los cazadores), no ha quedado gran cosa de ellos. Hemos encontrado la ropa de tres personas", se informó.



"Se encontraron en medio de una manada de leones, un gran grupo aparentemente, y no tuvieron demasiado tiempo para reaccionar", explicó el propietario de la reserva.



Miles de rinocerontes mueren abatidos cada año África, sobre todo por sus cuernos, muy apreciados por los adeptos de la medicina tradicional china y la vietnamita.



En el continente africano, quedan 5.000 rinocerontes negros, 1.900 de ellos en Sudáfrica.