Para salir de la cueva, los chicos atrapados en Tailandia aprenden buceo

Internacionales Difunden nuevo video de niños atrapados en cueva y revelan detalles de rescate

Un equipo de buceadores, médicos, consejeros y fuerzas especiales de la marina tailandesa estuvo con los 12 chicos y su entrenador, de 25 años, a los que entregaron medicinas y alimentos, mientras los expertos evalúan las condiciones para sacarlos, una tarea que el gobierno dijo que no será fácil."El agua es muy fuerte y el espacio es estrecho. La extracción de los chicos requiere mucha gente", dijo a los periodistas el viceprimer ministro, Prawit Wongsuwan.Un video publicado por las fuerzas especiales mostró a dos rescatistas en trajes de neopreno sentados en una parte elevada de la cueva junto a los chicos envueltos en mantas de aluminio de emergencia. Parecían estar de buen humor, riéndose ocasionalmente.Un foco apunta a los niños, que saludan uno por uno y se presentan con la cabeza inclinada y las manos juntas en el tradicional saludo tailandés "wai".Un joven jugador en primer plano viste lo que parece ser la camiseta roja de fútbol que usó Inglaterra en la victoria del martes ante Colombia por el Mundial. Otro más joven viste la camiseta azul del Chelsea inglés.En este contexto, los socorristas trataban ayer de reducir el nivel del agua antes de las lluvias previstas para mañana.El gobernador de la provincia de Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn, que dirige la célula de rescate, dijo que una evacuación inmediata sería "difícil", ya que el nivel del agua es elevado, pese al importante sistema de bombeo instalado."Gracias a ese sistema el agua baja un centímetro por hora, lo que no está mal, dado el tamaño de la gruta", explicó Osottanakorn.La operación de evacuación será complicada y los rescatistas ya advirtieron que no se precipitarían a la hora de realizarla, pues el camino de vuelta recorre varios kilómetros por zonas angostas y etapas difíciles bajo el agua. La compleja operación demandaría varias horas en condiciones extremas.Los chicos fueron hallados el lunes por las fuerzas especiales y dos expertos británicos en buceo en cuevas, después de haber estado incomunicados y en la oscuridad desde el 23 de junio, cuando una salida grupal a las cuevas acabó en un difícil operativo de búsqueda y rescate.Los esfuerzos para abrir una línea de comunicaciones con los chicos, ubicados a 4 kilómetros de la boca de la cueva, sufrieron un revés luego de que el equipo cayó al agua, dijo Osottanakorn.Las autoridades quieren sacar a los niños lo antes posible, pero no lo harán si no es seguro."Los 13 no tienen que salir al mismo tiempo. Quien esté listo primero puede ir primero. Si hay riesgos, entonces no los vamos a sacar".El objetivo ahora es monitorear los niveles de agua, los pronósticos de lluvia y los procedimientos de extracción. A última hora del martes, unos 120 millones de litros de agua habían sido bombeados fuera de la cueva.Además, el cuerpo de ingenieros del ejército tailandés planeaba desviar los cursos de agua que ingresan en la cueva desde varios puntos, no todos aún descubiertos.Los militares tailandeses y los rangers forestales desviaron desde el martes dos torrentes y estaban tratando de hacer lo mismo con otros durante la jornada de ayer.Los reportes que indicaron que los chicos podrían quedar atrapados hasta cuatro meses fueron rechazados como especulaciones por funcionarios. Sin embargo, se han preparado suministros para ese período de tiempo.