Video: Interpretó recital de heavy metal con lenguaje de señas y causó furor

Una traductora de lenguaje de señas se llevó todas las miradas en un show de la banda de heavy metal "Lamb of God", por el ímpetu que le puso a su interpretación dirigida a personas sordas.El video, registrado por uno de los asistentes al show y subido a su cuenta de Facebook, corresponde a una de las presentaciones de la banda en la ciudad de Austin, Texas. Lamb of God había incluido traductores en su gira por el sur estadounidense, tal como lo hicieron otras bandas pensando en la inclusión de sus fans hipoacúsicos y sordos.Además de la letra de las canciones, la mujer realiza una interpretación asombrosa que incluye los instrumentos musicales y la potencia de cada uno a través de los movimientos de su cuerpo.Las imágenes muestran las expresiones de la canción Ruin correspondientes al álbum Ashes of the Wake.