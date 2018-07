Una niña murió al salir despedida de un castillo inflable que explotó

Lo que parecía ser una típica tarde de verano en la playa de Norfolk, en Inglaterra, terminó convirtiéndose en un escenario trágico.



El incidente ocurrió este domingo a las 11 de la mañana. En solo cuatro minutos, varias cuadrillas de ambulancias y policías se acercaron al lugar para socorrer a la pequeña. Al llegar, los paramédicos le practicaron reanimación cardiopulmonar.



Pero los intentos para salvarla no funcionaron. La nena fue trasladada al Hospital James Paget, a poco más de tres kilómetros, pero murió ese mismo día.



Kara Longshaw, una testigo de la tragedia, manifestó al diario The Sun que fue lo "más horrible" que vio en su vida. "La niña que estaba en el castillo fue catapultada a seis metros en el aire", resaltó.



Otra mujer que estaba en la playa, identificada como Karen Sell, comentó que la instalación inflable parecía un trampolín y que se asustó al escuchar "el estruendo". De inmediato, entendió que algo malo había pasado. "Todos nos quedamos en shock", agregó.



Los investigadores están trabajando para determinar las causas de la explosión. El dueño del área de juego, Curt Johnson, aseguró que fue por el calor. Aunque no estaba allí en el momento del incidente.