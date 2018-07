El hijo de Pablo Escobar se quejó de que sufre "bullying judicial y mediático"

El arquitecto Juan Sebastián Santos Marroquín, hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, se quejó hoy de que sufre "bullying judicial y mediático", en alusión al procesamiento que pesa en su contra por la presunta comisión del delito de lavado de activos."Estoy indignado y consternado porque siento que me están violando todos los derechos humanos que tengo como persona y definitivamente no estamos ante un debido proceso. Esta situación la bautizo como un bullying judicial y mediático donde se pretende hacer uso de nuestras identidades, parentescos y nacionalidades como la única prueba de cargo. Si a esta causa le sacamos el nombre de Pablo Escobar Gaviria nadie habría sido llamado a prestar declaración indagatoria", sostuvo el colombiano de 41 años, radicado en la Argentina desde 1994.En declaraciones al diario La Nación, Marroquín contó que sintió "sorpresa" al enterarse de que era investigado por la Justicia y afirmó que no cometió "ningún acto ilícito"."Primero estaba tranquilo, porque si me iban a investigar, entonces se enterarían de que no hice nada de lo creen que hice. Imaginé que serviría para algo mi intachable comportamiento de los últimos 25 años. Las pruebas que presenté son contundentes y ratifican mi inocencia. Ahora estoy indignado y consternado porque siento que se me están violando todos los derechos humanos", se quejó.Y finalizó: "Esta acusación se cae con leer mis extractos bancarios. Es increíble que el juez y los fiscales no puedan mirar dos extractos bancarios. Culturalmente es muy difícil salir a decir ´nos equivocamos, la familia de Escobar Gaviria es inocente ´. Es un costo político que nadie quiere asumir. Estoy tranquilo que la DEA esté en esta investigación. La DEA sabe mejor que nadie que estuve al margen de cualquier actividad relacionada con los negocios ilegales que tuvo mi padre".Marroquín -nacido bajo el nombre de Juan Pablo Escobar Henao- y su madre, María Isabel Santos Caballero -nacida como Victoria Eugenia Henao Vallejo-, están siendo investigados por el juez federal de Morón Néstor Barral en el marco de una causa por presunto lavado de activos provenientes del tráfico de drogas.