Chicos atrapados en una cueva de Tailandia: Lograron instalar tanques de oxígeno

Equipos de rescate lograron acercarse este domingo hasta una distancia de un kilómetro de la gruta central donde las autoridades tailandesas creen que están atrapados desde hace ocho días 12 adolescentes y un adulto, integrantes de un equipo de fútbol, en una cueva del norte del país.



Ayudados por la disminución de las inundaciones en los estrechos pasadizos que dan acceso a la cavidad, buzos militares han colocado tanques de oxígeno con vistas a una hipotética operación de salvamento.



Éste fue el primer avance significativo después de que las tormentas paralizaron el operativo de búsqueda y rescate durante varios días. Los buzos, pertenecientes a la Marina tailandesa, también colocaron cuerdas de guía a lo largo de los pasadizos.



"No vamos a dar marcha atrás (...) vamos a continuar hasta encontrarlos", declaró el comandante jefe de los cuerpos navales especiales, Apakorn Yukongkaew, informó el diario Bangkok Post.



Desde que el sábado 23 de junio se diera la voz de alarma, unos 1.300 efectivos han participado en las tareas de búsqueda y rescate de los menores de entre 11 y 16 años, integrantes de un equipo de fútbol, y su entrenador, de 26, en la gruta del parque natural Tham Luang-Khun Nam Nang Non, en la provincia de Chiang Rai.



Las esperanzas se depositan en una isleta interior, conocida como "la playa de Pattaya", en la cavidad central de la cueva y a la que los equipos de rescate aún no han logrado acceder.



Los buceadores sí lograron llegar a un lugar conocido como la tercera cámara, a unas dos horas desde la entrada, donde establecieron una base con iluminación, comida y tanques de oxígeno adicionales.



El principal impedimento son los numerosos pasadizos estrechos inundados que tiene la cueva, la cuarta más larga de Tailandia, con unos 10 kilómetros de longitud y frecuentes cambios de nivel.



Los equipos están utilizando unas 20 bombas de extracción para reducir el nivel del agua en las partes más anegadas, tareas que se vieron dificultadas por el temporal de lluvia que azota la región, además de problemas mecánicos.



Ante las dificultades que plantea el acceso subterráneo, las autoridades también rastrean la densa jungla de la montaña en busca de entradas alternativas a la gruta por la cual descender.



Tham Luang es un destino popular para los exploradores de cuevas, donde son habituales las inundaciones durante la temporada de lluvias que generalmente se extiende desde julio hasta noviembre.



Según la versión oficial, el sábado 23 los desaparecidos se internaron en las galerías tras un entrenamiento, cuando una súbita tormenta comenzó a inundar la cavidad e impidió su salida.



En el interior de la cueva fueron encontrados bicicletas, calzado y otros elementos de los desaparecidos. También hallaron pisadas y huellas de manos.



De la operación de búsqueda y rescate están participando cientos de personas de unas 20 agencias gubernamentales tailandesas, compañías privadas de Tailandia y equipos enviados por los gobiernos de Australia, China, Gran Bretaña, Laos, Estados Unidos y Myanmar, según informó el diario The New York Times.



Arpakorn Yokongkaew, comandante de la Unidad de Guerra Especial Naval de Tailandia, dijo que los buceadores seguían instalando cuerdas de guía para que sea más fácil atravesar la oscuridad de la cueva y los remolinos ocasionales.



Por su parte, Narongsak Osottanakorn, gobernador de la provincia de Chiang Rai, que supervisa las tareas de búsqueda, dijo a los periodistas que un médico del ejército, el único en Tailandia que también está entrenado como buzo de la Marina, está en el lugar, preparado para entrar en la cueva para tratar a los sobrevivientes en cuanto fueran localizados.



Los expertos han preparado alimentos especiales que según los funcionarios podrían ayudar a los chicos y al entrenador a recuperarse después de pasar hambre durante muchos días.



"La comida es similar a la comida que se les da a los astronautas", dijo Osottanakorn. "Pueden comer solo un poco, pero obtendrán nutrición y alto contenido de proteínas".