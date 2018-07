En EE.UU marcharon contra la separación de familias en la frontera

Al grito de "¡Vergüenza!" y "cierren la detención", una multitud desafió el calor intenso para marchar desde un parque en Manhattan a la corte federal en Brooklyn contra la política de separación de familias del presidente Donald Trump . En Boston también se congregaron miles de personas en la "marcha contra la separación de familias", desde la alcaldía hasta el parque Boston Common, y varias ciudades se fueron sumando durante el día en protesta contra la política migratoria de "tolerancia cero".



Las manifestaciones comenzaron a partir de las 10, en reclamo a la política de separaciones de familias en la frontera. Los principales reclamos son reunificar inmediatamente con sus padres a los alrededor de 2000 niños migrantes que todavía permanecen separados, acabar con esta política, y terminar con la detención de familias.



Otros blancos de protesta, además de Trump, son el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, y las fuerzas policiales de la frontera, en particular la del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos .



Si bien Trump firmó hace una semana un decreto teóricamente para poner fin a la separación de familias, los manifestantes lo consideraron insuficiente y piden que se defina un plan preciso para reunificar a los menores con sus padres. Asimismo, abogados especializados en inmigración coinciden en que el proceso de reagrupación será largo y caótico.





Además de las protestas en Nueva York y Boston, cientos de miles de personas podrían sumarse a más de 600 marchas en el país en ciudades amigables a los inmigrantes como Los Ángeles, hasta las conservadoras como Appalachia y Wyoming, bajo la consigna "Las familias deben estar juntas".



Ha habido protestas previamente en otras partes del país, pero se espera que las manifestaciones de hoy sean mucho más grandes, con 50.000 personas o más en Washington. Más de 500 mujeres, incluida una congresista y la actriz Susan Sarandon, fueron arrestadas el jueves en el complejo del Capitolio durante una protesta contra la política migratoria. "Si fuera mi hijo, quisiera que alguien hiciera algo" Aunque varios de los participantes ya se han manifestado contra Trump, otros son nuevos en el activismo, incluso hay padres que dicen sentirse obligados a participar por los conmovedores informes de niños que han sido separados a la fuerza de sus familias al cruzar la frontera sin autorización. En Portland, Oregon, por ejemplo, varias madres amas de casa han organizado su primera protesta mientras cuidan a sus hijos pequeños.



"Honestamente, estoy sorprendido. Literalmente nunca he visto a tantos estadounidenses presentarse a favor de los inmigrantes de esta forma", dijo Jess Morales Rocketto, directora política de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, que representa a niñeras, sirvientas y cuidadoras, muchas de ellas inmigrantes. "Escuchamos una y otra vez, si fuera mi hijo, quisiera que alguien hiciera algo".



Una coalición emergente de políticos, activistas y manifestantes proinmigrantes ha comenzado a pedir el desmantelamiento de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el organismo encargado de realzar detenciones en la frontera. Una de las primeras voces en pedir la eliminación del ICE fue la actriz y candidata demócrata a la gobernación de Nueva York, Cynthia Nixon. Desde entonces, se le han unido el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien declaró a la estación de radio WYNC: "Se necesita una agencia para gestionar la inmigración, pero el ICE no es"



Mientras varias ciudades gritaban contra su política, Trump tuiteó hoy varios mensajes en apoyo a la agencia migratoria. "Los demócratas están haciendo un gran esfuerzo para suprimir ICE, uno de los grupos de hombres y mujeres más inteligentes, más duros y con más espíritu de la ley que he visto. He visto a la ICE liberar ciudades de la toma de (la pandilla) MS-13 y limpiar las situaciones más difíciles. ¡Son geniales!", escribió.



En un segundo posteo, pidió a los "valientes hombres y mujeres" de la ICE que "no pierdan su espíritu". Y agregó: "Los demócratas izquierdistas radicales los quieren fuera. Luego será toda la policía.¡Cero chance, nunca sucederá!". Según expuso el Washington Post, mientras que se producen las protestas en la Casa Blanca, el presidente tiene previsto pasar el fin de semana en una de sus viviendas en el club de golf ubicado en Bedminster, Nueva Jersey.