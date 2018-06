Niegan que EE.UU vaya a salir de la Organización Mundial de Comercio

El secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, negó la veracidad de un reporte que afirmaba que el presidente Donald Trump quería que el país dejara la Organización Mundial de Comercio.



"No hay noticia acá (...), no es correcto", dijo Mnuchin a Fox Business Network, calificando el reporte del sitio Axios como "noticia falsa".



Axios reportó, citando a fuentes que participaron en discusiones con el presidente, que con frecuencia Trump decía a asesores que quería que Estados Unidos saliera de la OMC, decisión que podría tener consecuencias desastrosas para el comercio global.



"El presidente ha sido claro (...), sobre sus preocupaciones respecto a la OMC, que cree que hay aspectos que no son justos, que considera que China y otros la han usado para sacar ventaja, pero estamos centrados en el comercio justo, (...), en derribar barreras", declaró Mnuchin.



Según la nota de Axios, una persona que trató el tema con Trump afirmó que a menudo el mandatario decía a los asesores que "no sé por qué estamos allí. La OMC está pensada por el resto del mundo para arruinar a Estados Unidos".



La OMC, integrada por 164 miembros, es la única organización internacional que aborda las normas del comercio entre los países. Declara que su propósito principal es abrir el comercio "para el beneficio de todos".



Axios apuntó que una salida de la OMC necesitaría una ley del Congreso estadounidense y que era improbable que Trump persiguiera esa ambición.



El viernes pasado, Estados Unidos dijo a la OMC que los dictámenes sobre apelaciones podrían ser vetados si tardan más de los 90 días permitidos.