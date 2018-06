Unión Europea alcanzó un acuerdo para crear centros de inmigrantes

La cumbre de Bruselas llegó finalmente a un acuerdo sobre el tema migratorio después de una maratónica sesión que culminó por la madrugada. Lo anunció el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, vía Twitter.



Los 28 líderes europeos, entre otros puntos, acordaron reformar el sistema de asilo por consenso e incluir una cláusula sobre el alojamiento de emigrantes en países de la UE de forma voluntaria, según el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.



El acuerdo otorga a Italia y Grecia opciones para establecer centros de inmigrantes, pero sin obligatoriedad.



Según se informó, el tratado establece la creación de centros controlados dentro de la UE para llevar a los migrantes rescatados en el mar Mediterráneo. Allí se separará a posibles refugiados de los inmigrantes económicos.



Además se estableció aumentar la seguridad fronteriza y acelerar el proceso de manejo del derecho a asilo y la extradición de quienes no reúnen los requisitos necesarios.



El premier italiano, Giuseppe Conte, afirmó que "fue una larga negociación" la llevada a cabo en Bruselas que culminó con un acuerdo sobre el tema migratorio y afirmó que "Italia desde hoy no está más sola".



Conte dejó la cumbre europea de Bruselas visiblemente satisfecho, al mencionar las conclusiones de la reunión para demostrar cómo los socios de la UE suscribieron muchos de los pedidos del plan de 10 puntos presentado por Roma, que había amenazado con bloquear la reunión.



Pasadas las 4.30 de la madrugada, el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, después de una maratónica sesión de 13 horas -ocho y media dedicadas a la migración- anunció el acuerdo sobre el tema.



Poco después los gobernantes comenzaron a salir del palacio del consejo europeo. Entre los primeros el presidente francés, Emmannuel Macron.



"Muchos creían que no habría un acuerdo, que sería el triunfo de las soluciones nacionales. Hoy logramos hallar una solución europea", comentó.



Luego la canciller alemana, Angela Merkel, definió como una "buena señal" que se haya alcanzado un acuerdo entre los 28 miembros del bloque.



Conte se mostró muy satisfecho al citar uno de los artículos del acuerdo migratorio, que afirma: "Quien llegar a Italia, llega a Europa", pero también por el financiamiento del Fondo Fiduciario para Africa.



También destacó la necesidad de reformar el reglamento de Dublin, la apertura de centros de desembarco y la acogida en terceros países y aquellos voluntarios en Europa.



"Fue una larga negociación", indicó y agregó: de esta cumbre sale una Europa más responsable y solidaria. Críticas Poco tiempo después, Unicef, la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) y la organización de ayuda a los refugiados Pro Asyl criticaron con dureza el acuerdo.



El Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) pidió que los centros de migrantes sean operados como instalaciones abiertas para proteger a los niños.



"Nos preocupa que los niños vayan a ser detenidos", dijo a dpa en Ginebra la portavoz de Unicef Sarah Crowe, que añadió que su organización también tiene preguntas sobre las "plataformas de desembarco" que la Unión Europea tiene previsto crear en regiones de fuera del bloque como el norte de África.



Karline Kleijer, coordinadora de la ayuda de emergencia de MSF en el Mediterráneo y en Libia exigió a los estados miembros entrar en razón.



Según ella, los países comunitarios rehuyen su responsabilidad de salvar vidas humanas. "Su política condena conscientemente a personas vulnerables al cautiverio en Libia y da por hecho que las personas (que se encuentran) en peligro en el mar no obtienen ayuda", denunció.



Esto ocurre "con absoluta conciencia de la extrema violencia y explotación a la que están expuestos los refugiados y migrantes en Libia", declaró Kleijer. "Los gobiernos europeos deben declararse a favor de los rescates en el mar y asegurarse de que los rescatados sean trasladados a puertos seguros. Libia no es un lugar seguro", señaló la ONG con sede en Ginebra.



"Es una cumbre de la inhumanidad", denunció el representante de la organización alemana Pro Asyl, Günter Burkhardt. "Es inhumano encerrar así en Europa a personas torturadas y perseguidas", añadió.



Huir no es un delito, señaló Burkhardt. "Dentro y fuera de la UE solo hay ahora campamentos para la desesperación", lamentó. La UE creará zonas sin derechos, señaló.