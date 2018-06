Arrestaron a la actriz Susan Sarandon en una protesta contra Trump

Más de 500 mujeres, incluidas la congresista Pramila Jayapal y la actriz Susan Sarandon, fueron arrestadas en el complejo del Capitolio durante una protesta contra la política migratoria de Donald Trump, que ha provocado la separación de miles de niños de sus padres en la frontera con México. La actriz participaba de la Marcha de las Mujeres.En la protesta, las mujeres vestían de blanco y levantaban pancartas exigiendo el fin de los campamentos de inmigración declarando: "Nos importa".Bloquearon la entrada del Departamento de Justicia durante la hora del almuerzo.Después se trasladaron al edificio Hart del Senado, donde se cubrieron con sábanas de aluminio que se asemejan a las que se les da a niños inmigrantes en los centros de detención, y corearon "Abolir ICE" y "¿Dónde están los niños?"."Arrestada. Permanezcamos fuertes. Sigamos luchando", la protagonista de Thelma y Louise y Quédate a mi lado, en su cuenta de Twitter.Según la policía, las mujeres fueron detenidas por "manifestarse ilegalmente". Tras ser procesadas en el lugar, fueron liberadas.La concentración fue organizada por la Marcha de las Mujeres, movimiento que se organizó tras la investidura de Trump, el 21 de enero de 2017 cuando 500 mil personas, el doble de lo previsto, marcharon en Washington para mostrar su rechazo al nuevo presidente.Tuvo su réplica en otras ciudades dentro y fuera del país, como París, Roma o Londres.Entre las manifestantes arrestadas, estaba también la congresista Pramila Jayapal, que compartió un tuit diciendo que "no continuará la política tolerancia cero de Trump. No en nuestro país. No en nuestro nombre. El 30 de junio volveremos a estar en las calles. Únanse".