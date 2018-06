Video: El emotivo informe de la TV española sobre la pasión por la Selección

Quedaban cuatro minutos para que termine el partido y las ilusiones empezaban a desaparecer. Fue ahí cuando entró en escena Marcos Rojo y se transformó en el héroe de la película: con una volea de derecha marcó el 2-1 ante Nigeria y le dio a la Selección argentina la clasificación a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.Y con este tanto desató la locura de todos los fanáticos del conjunto nacional que viven al rededor del mundo. Sobre este detalle fue que se centró el emotivo informe que prepararon en "El día después" de Canal Plus, donde se destaca "la fiebre albiceleste" por la Copa de Mundo y nuestra particular forma de vivir el fútbol.El grito de los jugadores, el llanto de los hinchas en las tribunas y el desahogo de aquellos que lo vieron a la distancia, ya sea en el fan fest de Moscú, las calles de Barcelona o en la propia Ciudad de Buenos Aires. Además, los distintos relatos y la reacción de los conductores de distintos programas de televisión que estaban al aire al momento del gol.La pasión argentina no entiende de límites y también es contagiosa. ¿No nos creen? Basta con mirar la caravana de cientos de personas en Bangladesh que, para asombro del mundo, celebraban la victoria del equipo de Jorge Sampaoli como si fuera propia.