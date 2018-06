Estremecedora carta de la joven violada por "La Manada" en España

El caso de "La Manada", como se conoció al grupo de violadores de San Fermín, estremeció a España. Su detención, su liberación y la fama que adquirieron los abusadores generaron una bronca masiva en la sociedad, por lo que su víctima escribió una estremecedora carta."Nadie tiene que lamentarse por llevar una minifalda", afirmó. En tiempos en los que los postergados derechos de las mujeres afloran y se deben instalar en las sociedades, la víctima de estos delincuentes agradeció el apoyo que recibió e instó a quienes atraviesen situaciones similares a denunciarlas. "Gracias por no dejarme sola, por creerme hermanas", sostuvo en la nota leída en la televisión española."No se queden callados, porque si lo hacen, les están dando la razón", siguió. "Nadie tiene que pasar por esto, lamentarse de beber, de hablar con gente en una fiesta, de ir sola a casa o de llevar una minifalda", continúa el texto, que pide "no bromear con una violación", ya que se trata de una actitud "indecente". "Tengan cuidado con lo que dicen, no saben cuántas veces he oído hablar sobre 'la chica de sanfermines' sin saber que esa chica era la que estaba sentada a su lado. Y por cierto, no soy 'la chica de sanfermines', soy la hija de..., la nieta de..., la amiga de... y, a lo mejor, ese 'de' son uno de ustedes, así que, por favor, piensen antes de hablar", sentenció.El caso que conmovió a todos los españoles ocurrió durante los festejos de San Fermín, en 2016, cuando cinco sujetos, conocidos como "La Manada", violaron a una joven que, en ese momento, tenía 18 años.Tras el juicio, los acusados fueron condenados por abuso y no por agresión sexual, por lo que fueron puestos en libertad provisional tras dos años de prisión. Esto generó el rechazo de toda la sociedad, más aún cuando son seguidos por todos los medios cada vez que deben presentarse en una dependencia judicial o ante los rumores sobre supuestas ofertas de canales de televisión, que les pagarían para realizarles entrevistas.