La NASA compartió curiosa guía para encontrar vida extraterrestre

Hallar planetas habitables y responder a la pregunta "¿Estamos solos?" sería más complicado de lo que se cree popularmente.



El trabajo surge de un destacado grupo de astrónomos, biólogos y geólogos que se unieron bajo el programa Nexus for Exoplanet System Science (NExSS), de la NASA, con el fin de realizar un balance acerca de lo que se sabe de la vida en planetas distantes.



Según a Martin Still, especialista en exoplanetas de la NASA; se trata de "pasar de teorizar acerca de la vida en otras regiones de nuestra galaxia a una ciencia sólida que finalmente nos dé las respuestas que buscamos a esa pregunta fundamental: '¿Estamos solos?'". Así, el manual arroja diversas indicaciones a tener en cuenta en futuras búsquedas.



Los investigadores tienen como principal preocupación asegurarse que se pueda distinguir un "mundo viviente" de un planeta estéril "disfrazado" con los signos de la vida, algo que podría complicar el contacto con extraterrestres.



También quieren identificar qué clase de instrumentos se necesitan para que las próximas misiones espaciales sean capaces de identificar vida. Si bien se puede detectar señales atmosféricas de posibles planetas habitables, confirmar si cuentan con alguna forma de vida requerirá estudios más profundos y detallados, informó diario ABC.



En el corto plazo, los únicos "salvavidas" son los telescopios, ya que resultan capaces de descomponer la luz que se refleja en un mundo distante para mostrar los tipos de gases de sus atmósferas y variaciones estacionales. Dentro de las llamadas "biofirmas", el color verde, por ejemplo, podría ser un identificador de la presencia de vida.



Otro punto a tener en cuenta es la detección de oxígeno. Este elemento vital sigue siendo la biofirma más prometedora, pero no es infalible. Podría ocurrir que un planeta carezca de niveles detectables de oxígeno porque es producido por procesos no biológicos, como fue el caso de la Tierra en la era primitiva, y no por seres vivos.



Pero Domagal-Goldman, astrobiólogo del Centro de Vuelos Espaciales Goddard y coautor del estudio, tiene algunas consideraciones: "No tendremos una respuesta de 'sí' o 'no' para determinar si hay vida en otro lugar. Lo que tendremos es un alto nivel de confianza en que un planeta parece estar vivo por razones que sólo pueden explicarse por la presencia de vida".