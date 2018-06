Salen a la venta dos marcas de yerba mate con agregado de marihuana

Dos marcas de yerba mate con agregados de cannabis saldrán a la venta en supermercados uruguayos durante la primera semana de julio, tras haber obtenido la habilitación del Ministerio de Salud Pública.En abril de 2017 las marcas salieron al mercado, pero fueron retiradas por no contar con la habilitación del Ministerio de Salud, tal y como establece la normativa vigente.'Estuvo en góndolas por tres o cuatro días. Como faltaba un certificado, la retiramos', explicó Pablo Riveiro, responsable de la marca La Abuelita, que junto a Cosentina, saldrá al mercado en las próximas semanas.Las yerbas que se pondrán a la venta no cuentan con efectos psicoactivos, ya que no contienen THC (tetrahidrocannabinol), sino extractos de cannabidiol, un componente relacionado con los usos medicinales de la planta.Riveiro explicó que en estos últimos meses La Abuelita cambió algunos detalles de su presentación, donde predomina el verde, las características hojas de marihuana y una aclaración de que el producto cuenta con agregados de cannabis.El empresario señaló que la marca ha recibido muchas consultas desde el exterior y que cuenta con un 'negocio más adelantado' que permitirá la exportación de este producto.El paquete de 1 kilo de la yerba mate de La Abuelita ronda los 200 pesos uruguayos (unos 6 dólares).