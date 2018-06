La ciencia explica porqué el goteo de una canilla causa un sonido irritante

No es la gota de agua en sí misma la que provoca ese ruido exasperante cuando cae sobre una superficie líquida. Es la oscilación de una pequeña burbuja de aire creada en el impacto y arrastrada en la superficie, destacan estos investigadores en un estudio publicado ayer en Scientific Reports.



"Sin la burbuja, no hay ruido", explicó a las agencias internacionales Peter Jordan, el investigador del Instituto Prime, dependiente de la Universidad de Poitiers (Francia), que se tomó todo el tiempo del mundo para desentrañar "el misterio del sonido incensante". El coautor del estudio agregó: "Al oscilar, este burbuja de aire hace vibrar la superficie del agua. Esta actúa como un altavoz acústico, que genera el ruido que todos conocemos".



Un plac, plac, plac breve, sostenido y sobre todo agudo, que se convierte rápidamente en un molesto ruido durante la noche y que muchas veces tiene la capacidad de quitarnos del sueño en su fase más profunda. Otro de los autores del estudio, Anurag Agarwal, del departamento de Ingeniería de la Universidad de Cambridge, dijo que se interesó por el tema después de verse confrontado al molesto ruido en la casa de un amigo, una madrugada en la que no pudo descansar.



"Cuando no conseguía dormir por culpa del ruido del agua al caer gota a gota en un cubo, empecé a reflexionar sobre el problema", recuerda. Habló de esta cuestión con dos investigadores y "nos sorprendimos al descubrir que nadie había encontrado realmente la causa de este sonido", asegura Anurag Agarwal, citado en un comunicado de la Universidad de Cambridge.



En el momento del impacto, se forma una especie de cavidad, después brota un pequeño chorro de líquido y finalmente se crea una burbuja de aire.



Hasta ahora, a nivel sonoro, los científicos se habían centrado más en el sonido producido por la caída de la gota en el agua, más que en el que se genera en el aire, destaca Peter Jordan.



Los investigadores se tomaron el trabajo de registrar con un micrófono el sonido propagado en el aire y con un hidrófono captaron el sonido dispersado en el agua: pareció en eco que va cobrando forma en plena caídad. ¿Cómo anularlo?, se preguntaron entonces. Para lograr modificar las propiedades elásticas del líquido, añadieron lavavajillas líquido al agua al agujero de la canilla. "Constatamos que esto impedía que se formase la burbuja de aire y que no había más ruido, al menos mientras el lavavajillas se mantenía", explica Jordan.



"Un poco del detergente líquido en el agua puede potencialmente solucionar el problema", concluyen. "Nuestro estudio sin embargo es válido para una cierta velocidad del impacto y un cierto tamaño de la gota de agua".

