La Justicia española dejó en libertad condicional a los miembros de "La Manada"

La Justicia española dejó este jueves en libertad bajo fianza a los cinco miembros de "La Manada", por el nombre de un grupo de WhatsApp que compartían, quienes fueron condenados a nueve años de prisión por el abuso sexual de una joven de 18 años en las fiestas de San Fermín de 2016, en una sentencia que causó indignación al descartarse una violación grupal.La Audiencia Provincial de Navarra tomó esta polémica decisión cuanto está a punto de vencerse el plazo máximo de dos años estipulado para la prisión provisional, ante la ausencia de una condena firme, ya que los cinco jóvenes apelaron el fallo ante el Tribunal Supremo. Están encarcelados desde el 7 de julio de 2016.La ley contempla una revisión y una posible ampliación de la prisión provisional hasta cumplir la mitad de la condena, pero los magistrados -con el voto en disidencia de uno de los tres integrantes del tribunal- decidieron dejar en libertad a los jóvenes bajo el pago de una fianza de 6.000 euros y varias condiciones, informó el diario El País.Los condenados José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero -recluidos en la cárcel de Pamplona-, y Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo -en la madrileña prisión de Alcalá Meco-, deberán, no obstante, comparecer tres veces por semana -lunes, miércoles y viernes- en el juzgado más próximo a su domicilio.Los cinco sevillanos no podrán acercarse a la víctima, con lo que tienen prohibido acudir a la Comunidad de Madrid, donde reside la joven, y tampoco podrán salir del país, por lo que se les retira el pasaporte, de acuerdo con las medidas cautelares adoptadas.El fallo del caso de "La Manada" desató una oleada de protestas en toda España, después de que el tribunal consideró que no hubo violación por la imposibilidad de acreditar que los acusados ejercieran violencia o intimidación sobre la víctima. Decenas de miles de personas salieron a las calles para repudiar la sentencia judicial con gritos como "no estás sola", "yo sí te creo" o "no es abuso, es violación".La liberación de los condenados podría desencadenar ahora nuevas protestas. "Si la Manada sale, nosotras ocupamos las calles", fue uno de los lemas lanzados hoy en las redes sociales por activistas feministas.