Temer pidió a los brasileños "votar proyectos y no candidatos"

El presidente brasileño, Michel Temer, pidió hoy a los ciudadanos que en las elecciones del próximo mes de octubre "voten proyectos y no candidatos", y alertó sobre la posible diseminación de noticias falsas durante el proceso.



"Muchas y muchas veces, inclusive en el período electoral, hay quienes apuestan en la desinformación en favor de sus intereses propios", declaró el mandatario en un evento organizado por la Asociación Brasileña de Radio y Televisión (Abratel).



Según Temer, si los electores "votan proyectos y no candidatos, estarán haciendo más por el país" y combatiendo las posibles "fake news" (noticias falsas) y la "desinformación" que se pueda intentar sembrar durante la campaña.



Las autoridades electorales, frente al creciente fenómeno de difusión de información falsa, sobre todo a través de las redes sociales, han comenzado a analizar medidas que puedan aplicarse para contener lo que Temer calificó hoy de "mal para la sociedad".



De hecho, el Tribunal Superior Electoral (TSE) celebrará mañana un seminario con autoridades y expertos tanto del país como de la Unión Europea (UE), en el que será debatido el asunto.



Según Temer, el uso consciente de la desinformación es un intento de "engañar" al electorado que no puede ser tolerado, consignó la agencia de noticias EFE.



El gobernante subrayó que son innegables los "avances" de la tecnología y la revolución de internet, "cuya virtud es difundir ampliamente lo que sucede en el país y en el mundo".



En ese marco, sostuvo que los "defectos" que puedan surgir no son de la tecnología, sino que de "aquellas personas que utilizan la internet para desinformar con las llamadas 'fake news'".



El mandatario también afirmó que "la desinformación no es información y no está protegida por la Constitución", por lo que instó a las autoridades a delimitar el asunto sin interferir en las libertades de prensa y de opinión.



"La prensa libre y la democracia no existen una sin la otra", declaró el gobernante, quien concluirá su mandato el 1 de enero de 2019, cuando le entregará el poder al ganador de las elecciones que se celebrarán el próximo 7 de octubre.



En esos comicios, además de un nuevo presidente, serán elegidos los gobernadores de los 27 estados del país y se renovarán las dos cámaras legislativas.