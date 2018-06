Fuerte repudio a Trump por separar familias inmigrantes y poner niños en jaulas

", escribió Chuck Robbins, gerente de la cartera de inmigración de esa organización patronal.", agregó.Según datos oficiales, la política de detención sistemática de inmigrantes ilegales en la frontera con México ha llevado a la separación de sus padres a 2.342 menores entre el 5 de mayo y el 9 de junio.Jamie Dimon, CEO del mayor banco estadounidense, JPMorgan Chase, es el presidente de Business Roundtable, que agrupa a multinacionales como Caterpillar, Boeing, Walmart, General Motors, IBM, Johnson&Johnson o General Electric.Después de elogiar la reforma fiscal que rebajó las tasas impositivas a las empresas y flexibilizó las regulaciones en ciertos sectores económicos, Business Roundtable criticó duramente la decisión de Trump de imponer un arancel adicional del 25% sobre las importaciones de acero y de 10% sobre las importaciones de aluminio de la Unión Europea, Canadá y México.Los empresarios también tomaron distancia después del decreto anti-inmigración y los dichos del presidente tras la violencia racista en Charlottesville (Virginia).En una serie de tuits antes de su discurso ante empresarios, el presidente acusó a los demócratas de querer "infestar" el país con inmigrantes indocumentados. "No les importa el crimen y quieren que inmigrantes ilegales, no importa cómo de malos sean, entren e infesten nuestro país, como el MS-13", escribió.Los republicanos en el Senado dijeron que están a favor de una ley que permita que las mujeres que ingresan ilegalmente a Estados Unidos sean detenidas junto a sus hijos, sin ser separados.El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que apoyará una propuesta en este sentido, al igual que el resto de los senadores de su partido.Trump anunció para este martes una visita al Congreso para reunirse con integrantes de la bancada republicana, con quien debe discutir las opciones que se analizan para hallar una salida a la situación.La senadora Jeanne Shaheen subrayó en redes sociales que las cifras mencionadas significan que Estados Unidos separa en promedio "unos 70 niños por día" en su campaña para disuadir la inmigración clandestina hacia territorio estadounidense.Según la legisladora, este nuevo número fue confirmado por el DHS a su equipo en el Senado."Esto es repugnante, y es una pesadilla para esas familias", aseguró Shaheen.Hasta el Secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se sumó a la controversia, al afirmar categóricamente este lunes que los niños "no deben ser separados de sus familias".La controversia se vio alimentada por imágenes de las familias siendo retenidas en lugares divididos con cercas de alambre que dan la impresión de jaulas.Este mismo lunes, el presidente Donald Trump reafirmó la aplicación de esa controvertida norma, y afirmó que "

Por su parte, el Fiscal General y Secretario de Justicia, Jeff Sessions, justificó la división de familias alegando que llevar niños a través de la frontera no proporciona a esos inmigrantes "inmunidad" ante la ley.En tanto, eLa líder de la bancada del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que es necesario "poner punto final a esta política inhumana y bárbara".Fuente: Ámbito.com.