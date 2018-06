Insólito: llegó a su casa tras viajar a Brasil y su familia lo estaba velando

Un joven paraguayo regresó a su casa y se encontró con la más insólita situación: sus familiares lo estaban velando. Sus seres queridos se habían equivocado al identificar un cadáver calcinado que apareció en la zona, ya que aseguraron que se trataba de él, pero estaban errados.



La historia comenzó en la madrugada de este domingo en una casa situada en la colonia Santa Clara, en Paraguay. Los vecinos hallaron el cuerpo de un hombre totalmente calcinado, pero no poseía ningún documento que acreditara su identidad. Familiares de Juan Ramón Alfonzo (20) fueron hasta la morge para verificar si el cadáver pertenecía al joven, quien llevaba tres días desaparecido.



Tras analizar el cuerpo, los Alfonzo confirmaron que se trataba de Juan Ramón, debido a un supuesto anillo que poseía y que, según ellos, le había regalado su hermana, además de la ropa y de los zapatos. En consecuencia, el forense del Ministerio Público expidió el certificado de defunción a nombre de Juan Ramón Alfonzo y el cadáver fue llevado para ser velado en su casa, indicó diario ABC de Paraguay.



En medio del velatorio, irrumpió el presunto muerto: Juan Ramón llegó caminando para confirmar que estaba vivo. Tras saludar a sus familiares completamente sorprendidos, el muchacho les dijo que había estado en una estancia en Brasil y que no pudo regresar ni comunicarse por problemas de salud.



Luego de la equivocación, la funeraria retiró el ataúd y devolvió el cadáver calcinado al Ministerio Público. Hasta el momento no se determinó la identidad del fallecido, quien tendría entre 20 y 30 años. El médico forense César González informó que el cuerpo presenta varias heridas cortantes, pero que la causa de fallecimiento fue calcinamiento.