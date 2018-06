Jóvenes pidieron al Vaticano una iglesia "auténtica y transparente"

El Vaticano presentó el "Instrumentum laboris" que servirá como hoja de ruta del debate que tendrán obispos de los cinco continentes durante el Sínodo que se celebrará del 3 al 28 de octubre en Roma con el lema "Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional", para el que fueron consultados miles de personas.



"Los jóvenes de hoy desean una Iglesia auténtica. Con esto deseamos expresar, en particular modo a la jerarquía eclesiástica, nuestro pedido para una comunidad transparente, acogedora, honesta, atractiva, comunicativa, accesible, feliz e interactiva", sentencia el punto número 67 del documento.



A lo largo de 214 puntos, el extenso escrito recoge las propuestas de jóvenes de entre 16 y 29 años a la Iglesia ante sus problemas, como corrupción, pedofilia y la mala preparación de los sacerdotes, y plantea sus inquietudes frente a problemáticas de un mundo "globalizado".

A lo largo de 13 capítulos, el documento resalta el "cambio de época" que vive el mundo tanto a nivel "antropológico" como "cultural", en el que los jóvenes son los "centinelas y los sismógrafos" que advierten más que cualquier otro sector sobre las "nuevas oportunidades" y las "amenazas inéditas" que aparecen.



Entre los reclamos, destaca el de "reforzar la política de tolerancia cero contra los abusos sexuales al interno de las propias instituciones".

El trabajo también incluye las "fuertes desigualdades sociales y económicas" que impulsan a caer en el crimen y en el narcotráfico, "especialmente en América Latina", de la corrupción, de la falta de libertades fundamentales en algunas regiones y, sobre todo, de las dependencias, en particular la droga y el alcohol.



El escrito presentado esta mañana por el cardenal Lorenzo Baldisseri dedica amplio espacio a la crítica de la falta de oportunidades laborales, el trabajo precario o en condiciones de explotación y el desempleo juvenil, que "anestesia la utopía" juvenil.

Por primera vez en un texto de este tipo el Vaticano recogió las preocupaciones juveniles porque "muchos jóvenes católicos no siguen las indicaciones de la moral sexual de la Iglesia".



En ese sentido, las consultas hechas por la Santa Sede recogieron las preocupaciones para que se hable en el Sínodo "abiertamente y sin prejuicios", tratando temas como los métodos anticonceptivos, el aborto, la homosexualidad, la convivencia y el matrimonio. También aparecen las preocupaciones por el rol de la mujer en la Iglesia y en la sociedad en general.



Además, el escrito incluye los reclamos recibidos de parte de jóvenes LGBT en busca de "mayor cercanía", así como consultas de las conferencias episcopales sobre qué proponerles a "los jóvenes que en vez de formar parejas heterosexuales deciden constituir parejas homosexuales y desean estar cercanos a la Iglesia".



Para la elaboración del documento, el Vaticano consultó a las diversas conferencias episcopales y puso online un cuestionario que durante 2017 fue respondido por más de 200.000 jóvenes, informó Baldisseri.

Además, incluyó las conclusiones de la reunión pre-sinodal hecha en marzo en Roma con la presencia de 300 jóvenes de todo el mundo.