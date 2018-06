EE.UU aprobó aranceles a extensa lista de productos chinos

El gobierno de Donald Trump pasó a la acción y anunció hoy la aprobación de aranceles sobre una extensa lista de productos elaborados en China, por un valor de 50 mil millones de dólares, mientras desde Beijing adelantaron que tomarán duras represalias.



"Estados Unidos ha cambiado constantemente de idea y ahora lanzó una guerra comercial", dijo el Ministerio de Comercio chino en un comunicado, de acuerdo a reportes de agencias internacionales.



Las autoridades de China anunciaron que responderán a los aranceles estadounidenses, que se aplicarán a aproximadamente 1.100 exportaciones y se destinarán más que nada a las industrias aeroespacial, de robótica, manufacturera y automotriz de China.



"China no quiere una guerra comercial", dijo del ministerio pero advirtió que "luchará vigorosamente" en defensa de sus intereses nacionales, la globalización y el sistema de comercio mundial.



El gobierno chino indicó que lanzarán "de inmediato, medidas arancelarias que coincidirán con la escala y la intensidad de las lanzadas por los Estados Unidos".



La Casa Blanca anunció un arancel del 25 por ciento a varios bienes importados desde el Gigante Asiático, valuados en 50.000 millones de dólares.



Las medidas eran esperadas luego que el presidente Trump prometiera responder a lo que él llama prácticas comerciales injustas de parte de China.



"Estados Unidos no puede tolerar más perder nuestra tecnología y propiedad intelectual por medio de prácticas económicas injustas", subrayó hoy Trump.



La representación comercial de Estados Unidos precisó que los nuevos aranceles estadounidenses comenzarán a regir a partir del 6 de julio.



Trump ya había impuesto aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Canadá, México y la Unión Europea.



La respuesta china no tardó en llegar y advirtió que aplicará inmediatamente castigos comerciales equivalentes en represalia a los productos estadounidenses.



Si bien China no especificó que bienes estadounidenses se verán afectados en su respuesta, se estima que sería la soja, aeronaves ligeras, jugo de naranja, whisky y carne de ganado vacuno.

El portavoz de la cancillería china, Geng Shuang, dijo hoy que la respuesta de su país será inmediata y que Beijing tomará las "medidas necesarias para defender nuestros derechos e intereses legítimos".



La decisión de Trump sobre los aranceles a China fue hecha luego que el republicano mantuvo una cumbre centrada en asuntos nucleares con el líder norcoreano Kim Jong-un.



Según el diario de finanzas The Wall Street Journal, Trump tomó la decisión después de una cumbre con sus más estrechos consejeros de la Casa Blanca y con algunos de los máximos responsables de la seguridad nacional, del Tesoro y del Departamento de Comercio.



La reunión duró 90 minutos y en la misma se aprobaron tarifas del 25 por ciento sobre una extensa lista de bienes que China.



La lista original aludía a 1.300 categorías de productos "Made in China" a partir de los tecnológicos.