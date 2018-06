Identificaron a la misteriosa criatura marina varada en una playa de África

Corpse of Mysterious Sea Creature Washes Ashore in Namibia https://t.co/PnPvzHRuGu pic.twitter.com/JiEkr49Fw1 — Live Science (@LiveScience) 8 de junio de 2018

Un equipo de científicos de Namibia ha determinado la especie a la que pertenecía la misteriosa criatura marina, que fue encontrada la semana pasada en una playa de ese país africano, informa Daily Mail.En un principio los investigadores no sabían qué tipo de animal era la extraña criatura, de unos 6 metros de largo, debido al avanzado estado de descomposición en que se encontraban sus restos. Aunque sospechaban que se trataría de una ballena o un delfín.Después de realizar las respectivas mediciones y analizar la forma de la cabeza, los científicos consideran que se trataría de un zifio de Cuvier (Ziphius cavirostris), una especie de cetáceo que no ha sido avistado en Namibia desde el año 2000.Por el estado de descomposición de este zifio los científicos todavía no han podido establecer la causa de la muerte. Pero encontraron fracturas en el hueso de la mandíbula, aunque consideran que habría ocurrido luego de perecer.Estos cetáceos se pueden encontrar en aguas de todo el mundo, y pueden medir hasta 7 metros de largo y pesar unas 3 toneladas. El zifio de Cuvier es el mamífero que más tiempo y a mayor profundidad puede estar sumergido.