El Papa le envió un rosario a Lula a la cárcel

El Papa Francisco envió un rosario al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva , encarcelado desde el 7 de abril en Curitiba por corrupción y lavado de dinero en el marco de la Operación Lava Jato. El regalo fue traído por el dirigente social argentino Juan Grabois, a quien, sin embargo, no se le permitió reunirse con el exmandatario.



"Personalmente estoy muy triste, vine de muy lejos para dialogar con una persona muy querida por gran parte de nuestro pueblo latinoamericano y me voy con este sentimiento de que algo malo debe estar pasando para que la mía haya sido una visita impedida por razones de naturaleza política por las autoridades de turno", resaltó a la prensa Grabois, consultor del ex consejo de Justicia y Paz de la Santa Sede y coordinador del Encuentro Mundial de Movimientos Sociales en Diálogo con el papa Francisco.



La Policía Federal permite que todos los detenidos en la Superintendencia reciban "asistencia espiritual" los lunes, pero para las autoridades Grabois no cumplía con los requisitos por no ser un sacerdote consagrado. Pese a no poder encontrarse con Lula, el dirigente social argentino le dejó el rosario y una nota manuscrita que la Policía Federal entregó al expresidente, favorito para las elecciones de octubre.





"Me sorprende el argumento que esgrimió la autoridad aquí presente, que fue de naturaleza teológica, por no ser sacerdote consagrado. Yo no sé si estos funcionarios tienen formación teológica, pero todos los bautizados somos discípulos y misioneros, y tenemos funciones religiosas que cumplir. He visitado presos en situaciones similares en distintos lugares y jamás he tenido un inconveniente de esta naturaleza", apuntó Grabois ante la prensa reunida fuera de la Superintendencia.



Lula está autorizado a recibir visitas normales los jueves y, además, puede entrevistarse con su equipo de abogados cuando cualquiera de las partes así lo solicite. La Policía Federal ya ha negado la visita de otras personas a Lula, entre ellos la expresidenta Dilma Rousseff, legisladores y el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, por no cumplir con distintos requisitos.



El expresidente fue condenado a 12 años y un mes de prisión por haber obtenido de la constructora OAS, en calidad de soborno en especie, un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá a cambio de garantizarle a la empresa contratos con Petrobras durante su gobierno (2003-2010).Lula fue sentenciado primero, en julio del año pasado, por el juez federal Sergio Moro, cuyo fallo fue ratificado en enero de este año por el Tribunal Regional Federal de la 4ª región, en Porto Alegre. Hasta la detención del expresidente, su defensa presentó en vano varios recursos y apelaciones para evitar la prisión.



No obstante su encarcelamiento y el hecho de que la ley electoral no permite que una persona condenada en segunda instancia compita para un cargo electivo, el Partido de los Trabajadores (PT) ha insistido en que buscará registrar la candidatura de Lula para los comicios del 7 de octubre. Según las encuestas, el máximo líder petista está cómodo al frente de las intenciones de voto, con alrededor del 30% de los apoyos.



"Estoy muy preocupado por la situación; considero que estamos frente a un claro caso de persecución política, donde hay un deterioro evidente de la democracia en este hermoso país, Brasil. Esta inexplicable negativa para permitir una visita que esta pactada de antemano es parte también de un proceso de degradación de la institucionalidad no solo en Brasil sino en varios países de América latina", subrayó Grabois, quien dijo que de cualquier manera se va "con la esperanza de que, a la larga o a la corta, se va a saber la verdad y se va a hacer justicia".