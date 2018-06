Mujica, sin filtro: "No me gusta un car... el FMI, no se lo debe usar"

"Si usted corta el tocino un poco más gordo para el lado de la gente flaca, tiene el lio con la gente gorda y si corta al revés hace pasar mal a los que están débiles, y se tienen que mover en cierto equilibrio, porque los que están gordos y son fuertes si la ven bien la sacan toda y después usted no tiene para repartir", explicó el ex mandatario oriental, al dar una charla en la Universidad Nacional de La Rioja.



Sin filtros, Mujica dijo lo que piensa. "Gobernar no es hacer lo que uno quiera, es hacer lo que se puede, no me gusta un car... el FMI", expresó ante un nutrido auditorio, donde se mezclaron funcionarios, académicos y alumnos. "No tuve que enfrentar esa dificultad (de pedir un crédito), en mi país en ese momento logramos pagarle y agradecerle los servicios, tampoco desafiarlos, para qué desafiarlo si no podes, para 'aspamentar' nomas, déjalo ahí pero más vale que nunca lo tengas que usar, ese es el asunto", manifestó, según reprodujo el periódico riojano El Independiente.



Luego de recibir la distinción honoris causa por parte de esa casa de altos estudios, a Mujica le preguntaron qué le recomienda a los argentinos. "No sé qué tiene que hacer la Argentina y es problema de los argentinos, lo que quiero decir es lo siguiente: ninguna institución internacional va a resolver los problemas de fondo que tenemos, eso depende de nosotros", subrayó el líder tupamaro.



"Tampoco podemos pelear con el mundo, el mundo es como es no como nos gusta; entonces tenemos que cuidar los recursos nuestros y ojalá que la Argentina pueda superar todo, se lo deseo de todo corazón. Yo no quiero que este gobierno sea un desastre, no soy hincha y tampoco estoy en contra, lo que pasa es que no quiero que los pueblos la pasen mal".



"Las decisiones económicas siempre la pagan los más débiles de la sociedad, ese (el FMI) es un instrumento que no se debe usar, porque no se jode a los gobiernos, se jode a los pueblos que están en problemas", concluyó.