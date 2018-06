Rescataron a una beba recién nacida que fue enterrada viva por su familia

Una enfermera avisó a las autoridades que una bebé había sido enterrada poco después de nacer el martes en el Parque Nacional Xingu en el estado de Mato Grosso, en la región central de Brasil y hogar de más de una decena de etnias indígenas.La policía divulgó un video en el que se ve a los efectivos cavando, durante la noche, un pequeño agujero del que sacan a la bebé aún con su cordón umbilical. La bisabuela de la niña, de la etnia Kamayura, fue detenida, informó el fiscal Paulo Roberto do Prado."Estamos investigando si fue un intento de infanticidio o si ella pensó que la bebé estaba muerta". A pesar de haber pasado siete horas bajo tierra, "la información que tenemos es que la niña está bien", agregó Do Prado.La familia de la bebé fue interrogada con la participación de un antropólogo, un psicólogo y representantes de la gubernamental Fundación Nacional del Indio (Funai). Uno de los objetivos era aclarar si "razones antropológicas" motivaron la acción, dijo Do Prado.

La bisabuela de la bebé, que fue detenida preventivamente, alegó que la recién nacida no lloró después del parto y que por eso creyó que estaba muerta. De esta manera y siguiendo las costumbres indígenas, la enterró.Según las autoridades, la beba fue enterrada de pie y envuelta en un paño. "Tenemos 10 días para concluir la investigación. Vamos a trazar una línea de investigación para saber si hubo participación de la adolescente (madre de la bebé) y de la abuela. Hasta entonces, la única persona presa es la bisabuela, que enterró a la bebé", señaló la policía al canal de televisión G1.Para el comandante de la Policía Militar en Canarana, João Paulo Bezerra do Nascimento, el rescate de la bebé fue visto como un milagro por los policías que ayudaron a salvarla. "Ella fue enterrada en el patio, colocaron una bolsa con latas y una bicicleta para disfrazar. No creo en la versión de la familia", declaró el comandante."Como el padre se niega a reconocer a la niña y la madre apenas tiene 15 años, hay sospechas de que trataran de matar a la recién nacida", opinó la policía.