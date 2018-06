Se metió en medio de la erupción del volcán para salvar a su perrita

Guatemala está atravesando un mal momento tras la erupción del Volcán de Fuego el pasado Domingo. Se han registrado más de 70 muertes y la desaparición de almenos 200 personas, así como cientos de damnificados que se encuentran asustados y desamparados.Familias han sido separadas, han dejado sus pertenencias atrás con tal de sobrevivir y la ayuda llega poco a poco. Sin embargo, hay gente que lucha por recuperar a miembros de la familia que las guardias nacionales no dejaron llevar consigo, hablo de las mascotas.. Su preocupación principal fue llevarlos a ellos y a su esposa al hospital más cercano, pero no se podía quedar tranquilo ya que su perrita, Brava, se había quedado en casa.Pese al peligro que regresar representaba, Ignacio decidió volver a su casa y rescatar a la perrita. Afortunadamente, lo hizo con éxito. Brava estaba asustada, pero esperaba que sus fieles dueños la rescataran.Don Ignacio expresa que, quien también parece entusiasmada por volver a ver a su dueño., y mi perra que me tenía en el alma. Lo perdí todo, pero bendito mi Padre Celestial está bien mi familia, quemados, pero con vida".El volcán arrasó con todo, y sepultó varias localidades de Guatemala, pero hay algo que sobrevivió, la nobleza de cada ser humano.