Le dijeron "limpia c..." por ser enfermera y ella se defendió con mucha altura

Sara Rodríguez Martínez y Rebeca Vic son dos jóvenes enfermeras que trabajan en un sanatorio de Madrid, atendiendo cualquier necesidad que soliciten los pacientes. Son compañeras de trabajo y día tras día escuchan críticas de la gente hacia su profesión.Hasta que la frase "trabajan limpiando culos" la enfureció y provocó que una de ellas haga un gran descargo a través de su cuenta de Facebook.La publicación la hizo Sara pero la autora del texto fue Rebeca, quien respondió con altura, de forma muy educada, cada comentario negativo que le hizo la gente que se fue a atender al nosocomio, así como también el de las personas que tienen familiares en el sanatorio.

"Hoy volví a escuchar 'trabajar aunque sea limpiando culos' y no es ni la primera ni la octava vez que lo escucho. Y siento la necesidad de reivindicar mi trabajo y de gritar al mundo lo orgullosa que estoy de él. Si señores y señoras, orgullosa de limpiar culos, cortar uñas, lavar cabezas, vestir, duchar, alimentar y cuidar a personas , si si PERSONAS, que no pueden hacerlo por si mismas", comenzó el discurso de las jóvenes.Y continuó: "Esta claro que no todos valemos para todo. Yo, por ejemplo, no podría trabajar en algo que me exigiese mentir, como un banquero o algo por el estilo. Y, sin embargo, esa es una profesión muy valorada, por el contrario enfrentarte a la mia es como lo último de lo último. Pues yo les digo a los usuarios de Facebook, que en su inmensa mayoría nunca han necesitado que nadie les "limpie el culo" que: ojalá nunca necesiten que alguien lo haga".

"Ahora ustedes decidan cuál es el trabajo realmente importante para las personas como ustedes o yo. Compartan este texto o no lo hagan si no les fluye, pero por favor, no utilicen la expresión "limpiar culos" con desprecio, porque tal vez un día alguien tenga que hacerlo por ustedes y créanme que se van a sentir agradecidos", finalizó el posteo.Luego de que se viralizara la publicación, ambas escribieron en sus cuentas que estaban muy agradecidas porque la gente haya compartido su descargo, teniendo en cuenta que generan concientización en la gente; y Sara, también agregó que "muchos auxiliares hombres también sufren burlas, y a veces les da vergüenza decir que son auxiliares", ya que tradicionalmente es una profesión de mujeres.