Aumentan a casi un centenar los muertos por erupción de volcán en Guatemala

Internacionales La conmovedora historia del perro que guió a los rescatistas en Guatemala

Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) señaló que las morgues de ese organismo recibieron los cuerpos sin vida de 99 personas, víctimas de la erupción volcánica registrada el domingo.El documento precisa que hasta este miércoles solo 28 personas han podido ser identificadas.Los socorristas mantienen la tarea para rescatar víctimas mortales entre toneladas de ceniza que sepultaron varias comunidades en medio de condiciones adversas, mientras el coloso no da tregua al registrar explosiones que lanzan columnas de ceniza.A ello se suma el peligro que representan las lluvias, que amenazan con provocar avalanchas debido a la gran cantidad de material que emanó durante la erupción, advirtió el Instituto de Vulcanología (Insivumeh)."La actividad continúa y no se descarta la posibilidad que se dé un nuevo descenso de flujos piroclásticos en las próximas horas o días, por lo que se recomienda no permanecer cerca de la zona de afectación", agrega la entidad oficial.El volcán, de 3.763 metros de altura y situado a 35 km al suroeste de la capital, registró el domingo su erupción más fuerte en los últimas cuatro décadas.La fuerte erupción dejó además 44 personas heridas y 12.089 evacuadas, de las cuales 3.319 fueron llevadas a albergues, según un balance divulgado este miércoles por ese ente estatal.A pesar de las malas condiciones del clima, cientos de rescatistas, policías y militares ingresaron a la llamada "zona 0" para reanudar las tareas de búsqueda de desaparecidos.Un grupo de agentes de policía fue designado para marcar con tinta roja las viviendas que ya fueron revisadas en búsqueda de desaparecidos."Ya tenemos un dato con nombres y de las localidades donde hay personas desaparecidas y tenemos el número que son 192", dijo en rueda de prensa el secretario de la Conred, Sergio Cabañas.El funcionario por primera vez dio una cifra de desaparecidos desde la erupción del domingo.Cabañas aseguró que continuarían con las tareas de búsqueda pese a que las autoridades admitieron que será casi imposible hallar sobrevivientes debido a la naturaleza de la erupción.En la aldea El Rodeo, donde la mayoría de pobladores abandonó sus casas, decenas de vehículos en caravana circulan de un lado a otro repartiendo alimentos, agua, papel higiénico, pañales y otros objetos, observó un periodista de la AFP.Ante la inseguridad que golpea al país, varios pobladores se han organizado para evitar los saqueos que, según sus denuncias, ocurrieron a mayor escala la primera noche de la emergencia.El general Walter Sánchez, a cargo de las operaciones de rescate en la zona cero, dijo que continuaban haciendo "barridos" para ubicar a las víctimas, aunque el fuerte calor de la ceniza y arena volcánicas dificulta las tareas.