China a EEUU por subas de aranceles: "Los logros negociados serán nulos"

Las delegaciones encabezadas por el secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, y el principal funcionario económico de China, el viceprimer ministro Liu He, mantuvieron este fin de semana una nueva ronda de conversaciones comerciales.



Una breve declaración publicada después de las negociaciones por la agencia oficial de noticias Xinhua no menciona ningún nuevo acuerdo específico. En cambio, se refiere a un consenso alcanzado el mes pasado en Washington, cuando China acordó aumentar significativamente su compra de bienes y servicios estadounidenses.



"Los logros alcanzados por China y Estados Unidos tendrían que basarse en la premisa de que las dos partes deberían encontrarse a medio camino y no luchar en una guerra comercial", afirmó Xinhua.



"Si EE.UU. introduce sanciones comerciales, aranceles incluidos, todos los logros económicos y comerciales negociados por las dos partes serán nulos", aseveró.



El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este 29 de mayo que introducirá aranceles del 25 % -por valor de 50.000 millones de dólares- contra productos tecnológicos importados de China. Washington anunciará el listado final de los bienes gravados el próximo 15 de junio y las restricciones entrarán en vigor poco después.



Esta decisión tuvo lugar poco antes de la llegada a Pekín del secretario de Comercio norteamericano, Wilbur Ross, para negociar con la parte china.



Una semana antes, el secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, afirmó que Washington y Pekín habían acordado suspender su guerra comercial y detener la imposición de tasas adicionales.



China valoró que la decisión estadounidense de introducir aranceles es "contraria al consenso" que habían alcanzado e indicó que está dispuesta a luchar "hasta el final" si empieza una guerra comercial.