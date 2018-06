Hallan a un ex piloto soviético que estaba desaparecido en Afganistán desde 1989

"Hemos encontrado a un piloto ruso cuyo avión fue abatido en la década de 1980 en el cielo de Afganistán. Sigue vivo. Es una gran sorpresa", reveló Valeri Vostrotin, titular de la Unión de Paracaidistas de Rusia.



El hombre en cuestión es uno de los 300 militares declarados desaparecidos en combate durante la intervención soviética en Afganistán, que duró una década hasta 1989, en la que fueron derrivados al menos 125 aviones de Moscú.



Aún no se sabe por qué el hombre no dio señales de vida en aquel entonces, pero Vostrotin afirmó que necesita "ayuda financiera" para regresar a su país, informó el sitio La Vanguardia.



"Necesita ayuda no solo financiera, sino también administrativa, así como la asistencia de organizaciones no gubernamentales y esfuerzos diplomáticos", confirmó Vostrotin, quien es general coronel retirado.



"Según dicen los mismos veteranos afganos, es sorprendente no solo el hecho de que el piloto sobreviviera tras ser capturado por 'muyahidines' al caer su avión, sino también que desde hace décadas no hubiera información alguna acerca de él", agregó por su parte Viacheslav Kalinin, vicepresidente de la asociación de veteranos Boyevoye Bratstvom, según el sitio RT.