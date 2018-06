Trump confirma la cumbre con Kim Jong-un en Singapur para el 12 de junio

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha confirmado este viernes que su cumbre con el líder norcoreano, Kim Jong-un, tendrá lugar en Singapur el 12 de junio, informan medios locales. "Veremos lo que va a pasar", indicó el mandatario estadounidense al respecto.A esta cuestión se ha referido el presidente este viernes, después de su encuentro con un alto oficial de Corea del Norte, el general Kim Yong-chol, que le entregó en la Casa Blanca una misiva del mandatario norcoreano.Trump señaló en sus comentarios que no había cancelado la cumbre con Kim Jong-un, sino que solamente había respondido a las declaraciones de Pionyang, y que "sería un gran error" si la reunión no tuviera lugar.Trump, que declaró que la misiva de Kim Jong-un le pareció muy "interesante" y "bonita", se reunió con el representante norcoreano durante unas dos horas, tiempo durante el que trataron de muchas cuestiones, entre ellas las sanciones y el "fin de la guerra". Asimismo, el mandatario estadounidense detalló que el 12 de junio no firmarán nada, y que ese día solo empezará un proceso.Donald Trump manifestó su disgusto por la reunión que sostuvo el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, con el líder norcoreano, Kim Jong-un. "Me pregunté cuál podría ser el objetivo de eso", dijo Trump, quien sin embargo consideró que la reunión podría ser algo "positivo".El líder estadounidense afirmó que está al tanto de la disposición de Corea del Norte de desnuclearizarse y subrayó que "no quiere utilizar más el término 'máxima presión'" hacia el país. "Nos llevamos bien. Ustedes ven la relación. No es una cuestión de máxima presión", observó.Asimismo, agregó que su Administración preparó "cientos de nuevas sanciones" contra el país asiático, pero que todavía no las va a aplicar. Según Trump, las sanciones existentes permanecerán, pero las adicionales no se van a imponer mientras continúen las conversaciones.Las conversaciones entre Trump y Kim Jong-un se vieron envueltas en incertidumbre después de que la semana pasada el mandatario estadounidense anunciara que cancelaba la reunión a causa de la "abierta hostilidad" mostrada por el país asiático.Sin embargo, más tarde el jefe de la Casa Blanca declaró que la cumbre podría celebrarse, tal y como estaba planeada.Este jueves, se reunieron en Nueva York el general norcoreano Kim Yong-chol, y el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, para dialogar sobre la cumbre. Fuente: (RT).-