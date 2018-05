Legisladores rechazan que Cartes asuma como senador en Paraguay

Internacionales Cartes renuncia a la Presidencia de Paraguay para asumir como senador

La renuncia de Horacio Cartes a la presidencia de Paraguay no se abordó ayer en el Congreso ante la falta de quórum, con lo que se demora la salida del mandatario, quien renunció el lunes para poder jurar como senador el 1 de julio.La sesión extraordinaria fue levantada por el presidente de Diputados, el colorado Pedro Alliana, debido a que sólo se presentaron 13 de los 45 senadores de la Cámara Alta, mientras que había 50 diputados de los 80 de la Cámara Baja.Los legisladores ausentes rechazan que Cartes asuma como senador en activo argumentando que la Constitución establece que un ex presidente se convierte en senador vitalicio, sin voz ni voto.Entre ellos había senadores del gobernante Partido Colorado que pertenecen a Colorado Añetete, la corriente interna liderada por Mario Abdo Benítez, presidente electo tras ganar las elecciones del 22 de abril.Lugo, que fue destituido por un juicio parlamentario, es senador en virtud a que la Constitución establece imperativamente que un ex presidente se convierte en senador vitalicio, sin voz ni voto, siempre y cuando no deje el cargo a causa de un juicio político.Lo ocurrido en el Congreso frena los planes de Cartes de jurar el 1 de julio como senador, tras ganar esa banca en las elecciones de abril.Sin embargo, desde su partido pueden solicitar nuevas sesiones extraordinarias para tratar la renuncia.Cartes renunció a la Presidencia el lunes pasado para de esa manera no caer en la duplicidad de funciones el 1 de julio, ya que su mandato finaliza el 15 de agosto, cuando asumirá el Gobierno Abdo Benítez.De ser aprobada la renuncia de Cartes, la presidencia recaerá hasta el 15 de agosto en la vicepresidenta, Alicia Pucheta, que se convertiría en la primera mujer en ocupar la jefatura del Ejecutivo.