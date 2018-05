Fotos y videos: La lava del volcán Kilauea destruye todo a su paso en Hawái

La lava del volcán Kilauea, que lleva tres semanas devastando la isla de Hawái, dejó a su paso, 82 edificios destruidos, entre ellos 41 viviendas.El vecindario de Leilani Estates (Hawái) se encuentra bajo orden de evacuación tras una nueva alerta del movimiento de la lava del volcán Kilauea. Sin embargo, los funcionarios del condado de Hawái tuvieron que llamar a las puertas de varias casas en calles residenciales para alertar a la gente que se resistía a escapar de la lava del volcán, informó

#LeilaniEstatesEruption #KilaueaVolcano LATEST: Fissure 8 off Luana St in #LeilaniEstates that everyone can't get enough footage of keeps firing off an unbelievably high fountain https://t.co/dz2aFmusua @HawaiiNewsNow #HINews (Video: Andrew Richard Hara, Ikaika Marzo & Ken Boyer) pic.twitter.com/OmGfmuGoGf

#BREAKING #LeilaniEstatesEruption #KilaueaVolcano: New photos from USGS show the flow that has cut off Hwy132 just outside of Puna Geothermal Venture (at mm 3); @CivilDefenseHI shut down Hwy132 from Lava Tree Park to Four Corners https://t.co/OTBU5zzkyB @HawaiiNewsNow #HINews pic.twitter.com/PFRaqp86VO