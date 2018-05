Les cayó un rayo mientras se tomaban una selfie y terminaron en el hospital

Ocurrió en Alemania. Los socorristas hallaron a las mujeres de 21 y 23 años inconscientes en el suelo con las ropas desgarradas.



Dos jóvenes alemanas sufrieron lesiones severas al ser alcanzadas por un rayo cuando se tomaban fotos en el oeste del país, dijeron las autoridades el lunes.



Un portavoz de la policía de Bochum dijo que los socorristas hallaron a las mujeres de 21 y 23 años inconscientes en el suelo con las ropas desgarradas en el distrito de Wattenscheid el domingo por la noche.



Los paramédicos tuvieron que resucitar a la joven de 23 años, que sigue en cuidados intensivos en estado crítico, dijo el vocero Volker Schuette.

La mujer más joven le dijo a la Policía que lo último que recuerda es que estaba caminando con su amiga por un sendero y que se estaban tomando fotos con sus celulares, le dijo Schuette a The Associated Press.



"Claramente fueron sorprendidas por la tormenta", dijo. La joven de 21 años fue hospitalizada también, pero su vida no estaba en peligro. Europa occidental ha sido azotada en días recientes por fuertes tormentas, luego de un período inusualmente largo de calor este mes.