Video: Una carrera de tractores terminó con seis personas heridas

Un insólito accidente se produjo alrededor de las 11.45 del domingo, durante la vigésimo cuarta edición de la Expo Rodeo Neuland, en Paraguay, durante una carrera de tractores. Durante la competencia, el conductor de uno de los tractores perdió el control y el rodado se dirigió fuera de la pista, donde se encontraba parte del público, informó el corresponsal del diario Última Hora Alcides Manena."Hubo un accidente. No pasó nada grave. Los heridos fueron llevados al hospital. No hay nada grave. Uno de ellos tenía un golpe en la cabeza, pero no es de gravedad, según determinaron los médicos. El resto fue dado de alta", dijo a su vez Hans Peter Franz, director de la Expo. La Expo Rodeo Neuland se desarrolló del 23 al 27 de mayo en el Departamento de Boquerón, Chaco Paraguayo.

Los heridos fueron identificados como Roque Ferrerira Borges, Wilfred Doerksen Dueck, Eugen Doring, Ever Díaz, Elfrida Plett y el suboficial de Policía Silvino Cristaldo Agüero; se los derivó a un centro asistencial y ninguno de ellos reviste heridas de gravedad.