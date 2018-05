Santos anunció que Colombia será parte de la OTAN

"Formalizaremos en Bruselas la semana entrante, y esto es muy importante, el ingreso de Colombia a la OTAN en la categoría de socio global. Seremos el único país de América Latina con este privilegio", destacó el jefe de Estado en una declaración en la Casa de Nariño.



El mandatario formalizará el próximo 31 de mayo en Bruselas su ingreso a la organización y se reunirá con su secretario general, el ex primer ministro noruego Jens Stoltenberg.





Según Santos, formar parte de la alianza militar "mejora la imagen de Colombia" y abre la posibilidad de "tener mucho más juego en el escenario internacional", añadió el presidente.



Lo mismo dijo sobre la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), organismo que ayer aprobó la entrada del país latinoamericano, al término de un proceso de adhesión que se inició hace más de siete años.



Al respecto, Santos destacó que ser parte de esta organización será de gran ayuda para que Colombia "siga avanzando, siga reduciendo la pobreza, para que llegue aún más inversión, y para garantizar un desarrollo más justo, más incluyente, más sostenible".



"Ser miembros de la OCDE nos permitirá hacer las cosas mejor, al indicarnos qué falló y qué funcionó en otros países. Nos permite, en resumen, mejorar nuestras políticas públicas", aseguró, citado por la agencia de noticias EFE.



Agregó que durante el proceso de adhesión, 23 comités de expertos de la OCDE "evaluaron rigurosamente" las políticas públicas.



"Para recibir la luz verde en cada uno de ellos, ajustamos nuestras políticas públicas para que cumplieran los más altos estándares. No fue nada fácil, pero valió la pena", concluyó.



La adhesión será efectiva una vez que Colombia cumpla con una serie de pasos internos, en particular la ratificación por el Parlamento de la convención de la OCDE, precisó un vocero del organismo en París.