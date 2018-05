Camioneros en Brasil suspendieron la huelga por combustible por 15 días

Después de una paralización de 4 días que provocó desabastecimiento y caos en todo el país, los camioneros brasileros decidieron suspender, por lo menos 15 días, su movimiento. El acuerdo fue anunciado por el gobierno. Después de esos 15 días, habrá una nueva reunión entre camioneros y gobierno para evaluar si las promesas del Planalto están siendo cumplidas.



La propuesta aceptada por las entidades para una tregua en la paralización prevé que el precio del petróleo diesel quedará fijo en R$ 2,10 el litro hasta el final de 2018. Esto no significará, sin embargo, un cambio en la política de precios de Petrobrás, que impulsa que los combustibles en Brasil coincidan con el mercado internacional. Lo que el gobierno va a hacer es compensar a la petrolera estatal, mes a mes. Si el pet róleo sube, Petrobras recibe la diferencia. Si cae, el Tesoro Nacional se queda con un crédito.



La suspensión de la paralización evita el agravamiento de un cuadro que resultaba cada día más caótico. Brasil es un país extremadamente dependiente del transporte por carretera. Sin los camiones, se comenzaba a vivir un grave desabastecimiento. Las estaciones de servicio se quedaron sin combustibles, los alimentos no estaban llegando a los mercados, las fábricas estaban parando por falta de insumos, los ómnibus dejaban de circular. Incluso con la suspensión de la huelga, la normalización de la situación aún debe demorarse. El anuncio El ministro de la Casa Civil (N. de la R.: Jefatura de Gabinete de Ministros), Eliseo Padilha, anunció el jueves 24/05 de noche que el gobierno federal alcanzó un acuerdo con los camioneros para la suspensión por 15 días de la huelga nacional inicia da el lunes 21/05.



Según Padilha, Petrobras mantendrá la reducción del 10% en el precio del petróleo diésel durante los próximos 30 días y asegurará una periodicidad mínima de 30 días para eventuales reajustes del precio del combustible en las refinerías.



El ministro de Hacienda, Eduardo Guardia, afirmó que Petrobras asume la reducción por 15 días, a partir del 16to. día será financiada por la Unión hasta el día 30. Según el ministro, no hay ningún perjuicio para la petrolera.



"Vamos a crear una subvención para pagar esa diferencia", dijo Guardia, agregando que completado un mes, se hará reajuste de acuerdo con reglas de Petrobras.



"En los momentos en que el precio cae y está por debajo del precio fijado para el diesel en la refinería, Petrobras pasa a tener un crédito que va a reducir el costo del Tesoro", dijo Guardia, agregando que la política es consistente con la meta fiscal.



Padilha afi rmó además que, en el acuerdo, la tabla de tarifas de fletes será editada cada 3 meses y que el gobierno va a tratar con los Estados el no cobro de peajes a los camiones vacíos que tengan su eje suspendido. Senado El presidente del Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), anunció que asumió el compromiso de impulsar el proyecto que crea una política de precios mínimos para el transporte por carretera de cargas. Esto sería parte del acuerdo para suspender la huelga de camioneros.



Según el senador, el proyecto ya votado por la Cámara de Diputados, que también reduce las alícuotas del impuesto PIS / Cofins cuando grave al diesel, no debe ser votado de inmediato. Se abrirá una nueva ronda de negociaciones y su texto podrá ser cambiado.



Oliveira explicó que el proyecto sobre el precio mínimo de carga, otra demanda de los camioneros, se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos (CAE) de la Cámara. Para ser llevado al plenario del Senado y dar tramitación acelerada a la propuesta, explicó Oliveira, es necesaria la firma del líder del gobierno en la Casa, senador Romero Jucá (MDB-RR), que también figura como ponente o impulsor del proyecto.



"Mi compromiso es pautar el PLC 121 (del precio mínimo de cargas) con la firma del líder para llevar directo al plenario para votar la semana que viene o en la otra", dijo a periodistas.



"El proyecto que viene de la Cámara (de la reoneración y de la exención del PIS / Cofins) se va a abrir un debate", afirmó, agregando que el gobierno debe buscar alternativas, fuentes y reducción de las alícuotas, sin descartar que se reduzcan a la mitad.