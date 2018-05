Conmoción en la frontera con Bolivia: Tres argentinos fueron asesinados a tiros

Tres argentinos fueron asesinados a balazos en las últimas horas en la zona fronteriza entre Salta y Bolivia, comprendida entre las localidades de Salvador Mazza y Yacuiba.Los integrantes de una pareja fueron encontrados asesinados en la madrugada de este lunes de un tiro en la frente cada uno en un asentamiento cercano a la localidad de Salvador Mazza, a pocos metros de la frontera de la provincia de Salta con Bolivia.En tanto, en la ciudad de Yacuiba, del lado boliviano de la frontera, un músico argentino de 25 años fue encontrado semienterrado y muerto de dos balazos, cinco días después de haber desaparecido tras un show con su grupo de música tropical.El crimen, que se habría producido en el marco de un ajuste de cuentas, se produjo en una zona de monte cubierta de arbustos y pastizales, en una senda con bajada que conduce a la frontera desde la zona de Pueblo Nuevo.En el caso de la pareja, después de que se escucharan disparos en ambos lados de la frontera, policías de la zona acudieron al lugar y encontraron a Reynaldo Gareca, un hombre de 33 años con antecedentes por robo, agonizando y a su novia, una joven que no había sido identificada, muerta en medio de un charco de sangre.Según la información difundida por el diario El Tribuno, Gareca fue llevado al Hospital de Tartagal, donde murió a las pocas horas.La pareja había llevado al lugar en una moto Yamaha ZF 350, que fue encontrada en el lugar, y llevaba una mochila que no fue encontrada, mientras que las otras pertenencias estaban intactas.Los investigadores policiales del caso sospechan de una "mejicaneada" o un ajuste de cuentas vinculado a la delincuencia.Por el momento, no se habían producido detenciones en torno al hecho.Se trató del segundo hecho que causa conmoción en la zona fronteriza, ya que en la vecina ciudad boliviana de Yacuiba fue encontrado este domingo el cuerpo semienterrado del músico argentino Carlos Alberto Cardozo, de 25 años, con signos de haber recibido al menos dos disparos.Cardozo se había presentado con su grupo de música tropical el pasado 15 de mayo y desde entonces se había perdido su rastro.Las autoridades policiales de Bolivia sospechan que el músico fue asesinado durante una pelea ocurrida durante el evento en el que se presentó con su grupo.