Maduro proclamó su reelección en Venezuela con "récord histórico"

"Nunca antes un candidato presidencial había ganado con 68% de la votación popular y nunca antes le había sacado 47 (puntos) al segundo candidato. Nocaut. Récord histórico", dijo Maduro ante miles de seguidores en las afueras del palacio presidencial de Miraflores."Volvimos a ganar, volvimos a triunfar, somos la fuerza de la historia convertida en victoria popular permanente", añadió el mandatario socialista.Según el poder electoral, Maduro fue reelegido con 67,7% de los votos contra 21,2% de Falcón, su principal adversario, tras ser escrutado el 92,6% de las actas.Falcón desconoció los comicios por considerar que "carecen de legitimidad", y exigió nuevas votaciones para octubre o diciembre próximos."No reconocemos este proceso electoral como válido, como cierto, para nosotros no hubo elecciones. Hay que hacer nuevas elecciones en Venezuela", dijo Falcón en rueda de prensa, acusando al gobierno de coaccionar a los votantes."Es mentira lo que dice el candidato presidencial perdedor, de que el carnet de la patria tiene la culpa de su pérdida. No, no busque en el carnet de la patria la culpa de la derrota, búsquela en la campaña nefasta que hizo", reaccionó Maduro.El mandatario convocó a una "gran jornada de diálogo nacional" -sin precisar cuándo- a la que invitó a sus rivales y a "todos los líderes de oposición"."Les propongo que nos reunamos, nos encontremos y hablemos de Venezuela, hablemos de ideas, de soluciones", señaló.Falcón centró sus denuncias en los "puntos rojos", puestos callejeros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) próximos a los centros electorales, donde se registra a votantes a través del "carnet de la patria", necesario para recibir beneficios sociales.El exgobernador denunció que en esos puntos se pagaba un bono a quienes participaron.Falcón se inscribió a contravía de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que llamó a la abstención en unos comicios que tilda de "fraudulentos".Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica anunciaron que desconocerán los resultados de la votación, por considerar que el proceso no ofrecía garantías de transparencia.